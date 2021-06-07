圖表／全國疫苗接種率3.4％！ 連江縣施打率最高 九縣市庫存率掛零

本土疫情嚴峻，疫苗成抑制疫情的解藥。目前正在施打第三梯的41萬劑AZ疫苗，接續將施打15萬劑莫德納疫苗與日本4日贈送的124萬劑AZ疫苗。根據指揮中心公布，預計6月底前還會有185萬劑AZ及莫德納疫苗抵台，8月底含國產疫苗，總計可達1000萬劑疫苗到貨。

目前各縣市紛紛加快疫苗施打速度，根據疾管署公布的最新統計，截至4日為止，全台累計接種接種人次達67萬8,418 人，嚴重不良反應數為71。累計施打人次，台北最多，新北居次，全國接種率3.4%，各縣市疫苗接種率以連江縣最高，達10%；六都中以台北市最高，達5.31%；嘉義市與花蓮縣位居全國第三、第四，接種率分別為5.12%與4.13%。

此外，確診數居高不下的新北市疫苗接種率為3.3％，略低於全國平均；而苗栗縣為近日疫情熱點，疫苗接種率僅2.02%，在各縣市排名吊車尾。因AZ疫苗適合接種年齡為18歲以上，故以上接種率計算僅統計18歲以上各縣市人口數。

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疫苗庫存率也是民眾關心的資訊，截自聯合新聞網4日統計，疫苗累計配送劑數則以台北市最高，達14萬；新北市10萬劑次之，台中市配送劑數近9萬，位居第三。庫存率部分，分別為連江縣（36.45%）、基隆市（20.79%）、澎湖縣（18.79%）、台北市（17.79%）與桃園市（17.56%）庫存率為全國前五高，另有九個縣市庫存率掛0。不過指揮中心昨天也宣布，默德納七萬疫苗本週會陸續開始派送個縣市，日本贈送的124萬劑疫苗，也希望在6月15日開始施打。

庫存率掛0縣市： 新北市、高雄市、新竹縣、雲林縣、屏東縣、宜蘭縣、新竹市、臺東縣、南投縣

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