別吵了！WHO公布標準前，國產疫苗爭議沒定論！

在新冠確診人數連續下降六天後，近兩日全台新冠疫情再次竄升！《遠見》昨（2）日邀來流行病學家何美鄉、前台大醫師林氏璧，在Clubhouse暢聊國產疫苗爭議，締造800多人同時在線紀錄。

6月3日，全國新冠本土確診病例數再次來到364大關，外加219例校正回歸個案，另新增17例死亡個案，累計已有166人病逝。本次疫情自2日回升，也讓指揮官陳時中再次坦言：「疫情並沒有往下降。」

疫情嚴峻，2日晚間7點《遠見》再次於Clubhouse上緊急加開「疫苗房」。重磅邀請前台大感染科醫師林氏璧、中研院生醫所兼任研究員何美鄉對談，針對台灣近日熱議的「疫苗之亂」，做出專業的解析、為民眾解惑。

「事情不太妙！」林氏璧對疫情不抱樂觀。昨日他在《遠見》Clubhouse上指出，若以3％重症率回推，台灣其實應有3萬人確診，但目前只抓出7000多人，顯然還有許多隱形傳播鏈在社區中。

要終止疫情，唯一的解答就是盡速施打疫苗，讓台灣達成全體免疫的目標。

為此，指揮中心也於2日記者會上，首次公布「全台大規模接種計畫」，力求每週能有超過100萬人次的施打量能，讓六成民眾能在七個月內接種完兩劑疫苗。

然而，「萬事俱備，只欠疫苗」。檢視台灣當前疫苗的到貨狀況，實在差強人意，預計於國際採購的1981萬劑，至今只進口不到88萬劑，占整體採購量的5%不到，再加上全球疫苗仍是供不應求，國際疫苗短期到位的期待很可能淪為奢談。

眼下，能擔起疫情紓困重擔的責任，也就落到了國產疫苗身上。據估計，光是聯亞生技2021下半年，就能夠提供近1億劑的國產疫苗量能。

換言之，只要國產疫苗能拿到食藥署的緊急授權使用（EUA），台灣理應就能一步步走出疫情陰霾。但，就在國產疫苗解盲前夕，民間對於國產疫苗品質的質疑聲浪，也漸漸浮出檯面。

國產疫苗真的安全嗎？有效嗎？實驗過程嚴謹嗎？每一個叩問，都再再揭示著國人當前「既期待又怕受傷害」的微妙心態。

安全性：如何權衡「疫苗安全」和「緊急防疫」？

針對國產疫苗近來屢遭大眾質疑，僅僅做「加強版二期」，就能獲得EUA，在安全性上是否會欠缺保障？

對此，何美鄉表示，啟動EUA正表示政府需要在「疫苗安全」和「緊急防疫」之間取得平衡。因此即便放眼全球，也很難找到一款非常安全的新冠疫苗，因為國際大廠也都是在緊急情況下，獲得授權上市，沒有一家真的將三期臨床做完。

再進一步看，台灣國產疫苗是否已經做到「最大程度的安全性保障」？何美鄉指出，在長期缺乏社區感染的前提下，台灣國產疫苗其實已經做出最大程度的努力。

「不是我們沒有能力做三期，而是沒有環境做，」何美鄉表示，在沒有疫情的狀況下，改以「加強版二期」，收治「3000人以上」美國三期實驗人數標準，已經是台最能兼顧「緊急防疫」和「疫苗安全」的做法。

此外，有別於輝瑞、莫德納使用最新的「mRNA」疫苗技術，至今不過六個月的人體施打經驗，台灣國產疫苗廠則是使用已有超過30年技術經驗的「重組蛋白」技術，何美鄉說：「論安全性，我更願意相信後者，我寧願我孫子打的是重組蛋白疫苗。」

對此，林氏璧則認為一切要看科學數據，面對新的病毒不見得30年經驗就比較可靠。而這也是為何國際疫苗都得進入三期，並在得到足夠數據證明安全性、有效性之後，才能提出期中報告來申請EUA的原因。

他也藉機點出：「如何權衡『實驗人數規模』和『疫苗安全性』，正是這次國產疫苗爭議核心。」林氏璧表示，的確仍有些重症，是要在施打幾萬、甚至幾十萬劑才能發現到的。

有效性：從「抗體量」推估「保護力」已是國際共識

但，即使在安全性上，國產疫苗廠已做出最大程度的把關；沒有實際將疫苗打在新冠重症患者身上，又能如何確保，國產疫苗具有保護效果？

「即使沒有三期實驗，透過比對國際大廠的疫苗數據，仍能檢視疫苗保護力，」何美鄉指出，其實，透過分析現有疫苗接種者體內的「中和抗體量」，來回推疫苗的「保護力」，早已在流感疫苗研發上行之有年。

她補充，尤其現階段，新冠疫苗在市場上仍是供不應求，為了能更快速的遏止疫情，減少世界各國等待疫苗的時間。WHO近日也正籌組會議，研擬「中和抗體量」與「保護力」之間的對應關係。

林氏璧也透露，根據《Nature Medicine》最新的研究成果顯示，新冠疫苗在體內生成的中和抗體量，的確與保護力呈現高度相關，這也表示，雖然學界對於新冠病毒的了解有限，但就目前實驗結果上，仍不脫過去流行病學的理論範疇。

何美鄉也表示，這種透過「中和抗體量」來推估「保護力」的標準，已被國際大部分的國家所認可，從去年開始，台灣的國家衛生院也是依循這種模式，在為國產疫苗的有效性來鋪路。

「現在只要等WHO公布最新標準，國產疫苗爭議就能落幕了！」林氏璧總結。

持久戰開打，除了疫苗我們還能做什麼？

至於國產疫苗，在未來究竟會在防疫上扮演什麼樣的角色，何美鄉解讀，長期而言，國產疫苗仍是台灣的保命符。

病毒仍會持續變種，國際疫苗仍有可能保持缺貨，」她分析，隨著未來新冠肺炎流感化，國際疫苗廠是否會持續供貨台灣，仍是未知數，她表示：「與其好幾兆好幾兆的發放紓困金，發展國產疫苗絕對更為值得。」

但現階段，何美鄉也坦言，一切也都還在變局之中。「疫情就像一個變動的靶，防疫就像是射靶，沒有永恆的障礙，只有持續的變化，」她呼籲，與其去擔心長遠的疫苗政策發展，民眾更應該專注於個人防疫。

她表示，隨著第二波社區感染持續蔓延，就當前的統計數字看來，第三級疫情警戒短期內不會解除。

除了大家常聽的勤洗手、戴口罩外，她也呼籲民眾，可以主動改善自己的生活模式、飲食習慣。「研究證明肥胖、吸菸、代謝不佳者，都是新冠高風險族群，所以我也鼓勵大家，多運動、多補充維他命，改善自己的生活模式，就是遠離新冠病毒的開始。」

（作者／蔣濬浩 本文出自2021.6.3《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

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