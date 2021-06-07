美贈我75萬劑疫苗 蔡總統、政院表示感謝

美國聯邦參議員譚美（Tammy Duckworth，民主黨）、蘇利文（Dan Sullivan，共和黨）及昆斯（Chris Coons，民主黨）昨（6）日旋風式訪台，宣布美國再贈台灣75萬劑疫苗。蔡總統感謝此為「及時雨」，行政院則致謝表示「患難見真情」。

參議員一行人昨天搭乘美軍C-17運輸機，從南韓烏山空軍基地起飛，另有兩架C-12輕型運輸機隨行，於台北時間6日上午7時19分時降落在松山機場。這是美國聯邦參議員首次搭乘美國空軍C-17運輸機飛抵松機，也是松機首度有美軍戰略運輸機到訪。

基於防疫需求，蔡總統在松指部貴賓室接見訪團，訪台行程結束後，一行人飛回南韓再返美。據指出，在台灣爭取美國釋出疫苗的過程中，這三位參議員出了不少力。

譚美致詞表示，拜登政府已宣布將在全球享至少8,000萬劑美國疫苗，首批2,500萬劑。她說，經他們三人與白宮數周的對話後，她宣布台灣將收到75萬劑疫苗，作為第一批疫苗的一部分。

蔡總統致詞表示，訪團這次專程來到台灣，短暫停留3小時，帶來美國國會跨黨派支持台灣的訊息，再次展現台美堅若磐石的情誼，她代表台灣人民致上最深的謝意。蔡總統說，近日來自美、日的支持，是我抗疫情的一大助力，她十分感謝拜登政府伸出援手，將台灣列入首波對外疫苗共享名單中，也感謝三位參議員居間協調，「疫苗對台灣是及時雨」，對此我們會銘記在心。

行政院長蘇貞昌昨天下午視察水利署時，也感謝美國重視台灣，三位參議員長期友台，且不只在疫苗，長期以來對台灣的安全、國際地位與所需的友好支持，長期為台灣發聲、爭取。

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