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Novavax新冠疫苗最快今夏供施打 與台疫苗同技術

高市醫界齊心抗疫 公費疫苗3月起即免收掛號費

中央社 / 高雄6日電

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情嚴峻，提升疫苗接種率是抗疫最大關鍵。高市府今天指出，疫苗開打以來符合公費施打對象者，從3月以來接種疫苗早已都免收掛號費。

高雄市政府衛生局今天發布新聞稿指出，高雄市自今年3月22日新冠肺炎疫苗開打以來至今，符合中央規定的公費施打對象已接種8萬6481人，感謝高雄醫學院附設中和醫院、高雄長庚、高雄榮總、義大等22家指定醫療院所配合，符合公費資格者自3月疫苗開打，接種疫苗早已都免收掛號費用。

中央流行疫情指揮中心也公布自6月7日起，將依序提供符合公費對象免費接種疫苗者，高市府會遵循「標準一致、做法一致、腳步一致」的防疫原則，配合中央政策免收掛號費用，持續推行疫苗接種。

因應擴大接種作業，高雄市「疫苗接種大隊」持續招募中，歡迎基層診所醫護團隊踴躍報名。

新冠疫苗 新冠肺炎 高雄市

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