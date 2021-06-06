新冠肺炎疫苗無自費接種規劃 沒自費負擔問題
指揮中心今天晚間澄清，新冠肺炎疫苗優先提供公費對象接種，民眾不用負擔疫苗費用，7日起也無須負擔其他行政費用，因現在無自費接種規劃，所以無自費負擔問題。
中央流行疫情疫情指揮中心晚間7時10分發布新聞稿，說明國內新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫苗，目前無自費接種規劃，未來將會依序逐漸擴大至全體國民皆能公費接種。
指揮中心解釋，5月31日經立法院三讀通過的「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」，加上去年所編列疫苗預算，行政院已編列共約新台幣340億元用來購買全民公費疫苗。
指揮中心說，今年則額外編列約40億元預算，用以負擔疫苗接種所需醫療院所行政費用，讓符合公費資格者，在面對疫情挑戰時，不用擔心還要花錢施打疫苗。
指揮中心表示，現階段開放的公費接種對象，以雙北地區屬於第1類至第3類未曾接種第一劑疫苗的醫事、防疫人員及高接觸風險者為優先接種對象。
雙北以外縣市則以未曾接種疫苗的第1類醫事人員為接種對象，並將視疫苗接種進度，逐步開放至第2、3類及機構對象。目前尚未開放的公費對象，也將視疫苗供應充裕情況，逐步列入公費接種。
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