快訊

Novavax新冠疫苗最快今夏供施打 與台疫苗同技術

聽新聞
test
0:00 / 0:00

莫德納疫苗提早驗畢 6月9日第1類醫護開打

中央社 / 台北6日電
指揮中心表示，衛福部食藥署明天將提前完成檢驗封緘，首波7萬劑莫德納疫苗，預計於9日讓第一線未打疫苗的醫護優先接種。 圖／法新社
指揮中心表示，衛福部食藥署明天將提前完成檢驗封緘，首波7萬劑莫德納疫苗，預計於9日讓第一線未打疫苗的醫護優先接種。 圖／法新社

國內莫德納（Moderna）疫苗即將開打，指揮中心今天表示，衛福部食藥署明天將提前完成檢驗封緘，首波7萬劑莫德納疫苗，預計於9日讓第一線未打疫苗的醫護優先接種。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情嚴峻，第一線照護確診病患的醫護人員面臨曝露病毒的風險。

首批15萬劑莫德納疫苗於5月28日抵台，原訂於6月11日完成檢驗封緘作業，但作業提前完成。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今天接受媒體電話聯訪表示，莫德納疫苗將於明天完成檢驗封緘作業，首波將配發7萬劑，但因莫德納疫苗須保存在攝氏零下20度低溫，因此不能驗畢隔天就開打。

莊人祥說，目前預計9日開始7萬劑莫德納疫苗即可開放施打，至於接種順序則比照現行，以第1類接種順位風險1、2級醫護人員，尚有7萬多人尚未施打疫苗，安排優先接種。

依照指揮中心規劃，第1類接種順位風險1、2級的醫護人員，包含在專責醫院、專責病房與採檢單位內，直接與非直接照顧確診或疑似病患的醫事人員。

新冠疫苗 莫德納疫苗 醫護人員

相關新聞

首批莫德納疫苗今完成檢驗封緘 明配發7萬劑給醫護

食品藥物管理署今宣布，已於今日下午完成15萬劑莫德納疫苗檢驗封緘流程，扣留日後可追蹤之樣品後，共有14萬8800劑可接種...

國產疫苗又生波！傳專家請辭審查委員 召集人證實

指揮中心寄與厚望的國產疫苗，日前中研院院士陳培哲直指，國產疫苗全採用尚未通過國際核准的蛋白質次單位疫苗，「七月絕對不可能...

圖表／輪到我了嗎？莫德納與日本贈AZ疫苗開打時間表出爐 這些人優先施打

國內疫情嚴峻，隨著疫苗陸續到貨，中央疫情流行指揮中心今（6）日宣布，將從下週開始配發15萬劑莫德納疫苗，並將優先給第一類風險一、二級人員施打，約7萬人。另外，日本贈與的124萬劑AZ疫苗，將開放第一、二、三類人員之外，也提供機構和社福照護系統住民、照護者、75歲以上長者、洗腎患者及離島地區。

傳郭台銘爭取BNT疫苗代工 台康生：子虛烏有

日前傳出鴻海創辦人郭台銘投資的台康生技（6589）將爭取BNT疫苗的代工，對此，台康生今日發出重訊澄清，相關傳聞純屬子虛...

有國產疫苗不需太多AZ？ 民進黨：網友扭曲日本外相說法

針對有網友稱，台灣政府告知日方7月要打國產疫苗，故只需少量疫苗一事，民進黨發言人謝佩芬晚間指出，此為扭曲日本外相的說法，...

「我來是因為有疫苗夢」不只台灣 全球富人瘋飛美國打疫苗

全球疫情仍未平歇，還是有許多富人願意全副武裝、冒著染疫的風險搭一趟飛機到美國，為的就是想接種新冠肺炎疫苗，獲得更佳的保護。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。