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莫德納疫苗提早驗畢 6月9日第1類醫護開打
國內莫德納（Moderna）疫苗即將開打，指揮中心今天表示，衛福部食藥署明天將提前完成檢驗封緘，首波7萬劑莫德納疫苗，預計於9日讓第一線未打疫苗的醫護優先接種。
新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情嚴峻，第一線照護確診病患的醫護人員面臨曝露病毒的風險。
首批15萬劑莫德納疫苗於5月28日抵台，原訂於6月11日完成檢驗封緘作業，但作業提前完成。
中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今天接受媒體電話聯訪表示，莫德納疫苗將於明天完成檢驗封緘作業，首波將配發7萬劑，但因莫德納疫苗須保存在攝氏零下20度低溫，因此不能驗畢隔天就開打。
莊人祥說，目前預計9日開始7萬劑莫德納疫苗即可開放施打，至於接種順序則比照現行，以第1類接種順位風險1、2級醫護人員，尚有7萬多人尚未施打疫苗，安排優先接種。
依照指揮中心規劃，第1類接種順位風險1、2級的醫護人員，包含在專責醫院、專責病房與採檢單位內，直接與非直接照顧確診或疑似病患的醫事人員。
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