圖表／15日開打！日本124萬劑AZ疫苗這七類人優先施打 自費打第1劑者也在名單中
更新時間：2021-06-08 07:50
國內疫情嚴峻，隨著疫苗陸續到貨，中央疫情流行指揮中心宣布，將開始配發7萬劑莫德納疫苗，並將優先給第一類風險一、二級人員施打，約7萬人。另外，日本贈與的124萬劑AZ疫苗，將開放第一、二、三類人員之外，也提供機構和社福照護系統住民、照護者、75歲以上長者、洗腎患者、之前自費打第1劑者。
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目前國內有的疫苗為正在施打的41萬劑AZ疫苗、15萬劑莫德納疫苗，和日前日本政府贈與我國的124萬劑AZ疫苗。
其中41萬劑AZ疫苗即將施打完畢，此疫苗的優先施打對象為，雙北地區第一類至第三類未接種過第一劑疫苗之醫事、防疫人員及高接觸風險者，雙北地區以外縣市則是未接種疫苗之第一類醫事人員，之後會逐步開放至第二、三類人員及機構。現階段還有約三成的第一線醫護人員未施打，大約7萬多人。
15萬劑莫德納疫苗預計6月9日開始施打，優先給第一類醫護人員接種。
另外，日本贈送的124萬劑AZ疫苗，預計於6月15日開打，除了第一、二、三類人員外，，也開放社福機構、社福照護系統的長者及照顧者、75歲以上長者、洗腎患者、關鍵設施及國防產業必要人員、3000名大學指考人員施打。離島地區則會加強配送比例。
另先前4萬1190位自費打完第一劑AZ疫苗的人也在這次名單中，建議AZ疫苗兩劑建議間隔8~12周。也因為全民免費接種後，之後已經沒有自費施打，只要符合資格都可以持健保卡免費施打。
施打疫苗時間表及優先施打對象
．41萬劑AZ疫苗（正在施打）：
1. 雙北地區：第一類至第三類未接種過第一劑疫苗之醫事、防疫人員及高接觸風險者。
2. 雙北以外縣市：未接種疫苗之第一類醫事人員，將逐步開放至第二、三類人員及機構對象。
．15萬劑莫德納（預計6/9開打）
1. 第一類醫護優先接種。
．124萬劑日本贈送AZ疫苗（預計6/15開打）
1.第一到第三類醫護及防疫人員
2.機構和社福照護系統的長者及其照顧者
3.75歲以上長者。
4.洗腎患者。
5.關鍵設施及國防產業必要人員
6.接種完第一劑10-12周需接種第二劑者
7.大學指考人員約3000人。
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