接種順位恐「大搬風」 高風險致死族群擬再往前

疫情不斷升溫，各界不斷敲碗「疫苗什麼時候打得到？」依指揮中心目前規畫，疫苗接種順位列為11類，並以醫事人員、防疫人員為最優先，若計算目前已經到貨的疫苗總量，212多萬劑，粗估可以打到第五類長照機構工作人員及長者。不過，指揮中心近期將重新思考接種順位，預計下周最新接種順位將會出爐。

疫苗接種順序目前仍維持在「11類對象」依序為醫事人員、防疫人員、高接觸風險第一線工作人員、因特殊情形必要出國者、長照機構住民、工作人員、75歲以上長者、維持社會運作必要人員、軍人、65到74歲長者、19到65歲有易導致嚴重疾病高風險族群、50到64歲成人。

指揮中心發言人莊人祥表示，傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）預計下周會召開會議再次討論疫苗接種順序，目前疫苗接種順序的思考模式是以過往境外移入確診案例較多來思考，因此醫事人員、防疫人員、高風險第一線工作人員列為前三類；隨著社區疫情爆發，接種思考模式將重新調整，將以高風險死亡的對象為優先對象，英國就是以此思考模式，列疫苗優先接種順序。

莊人祥表示，75歲以上長輩、慢性病、長照機構住民等都屬於高風險對象，醫護則是高頻率接觸到確診患者者，他認為這些人員都可能會往前調整順位。但會議尚未召開也並未定案，現行仍以現在的11類對象為主。

前三批到貨的AZ疫苗，分別來自AZ原廠與COVAX，總計有73萬多劑，目前已經配發下去72.4萬劑，接種數也達到67.8萬人次，預計近二日就會接種完畢。而日本提供的124萬劑ＡＺ疫苗、15萬劑莫德納疫苗預計在本月11日完成檢驗封緘，日本提供AZ主要提供一到三類對象施打，這三類施打完畢才會往下再開放，而莫德納僅提供給風險最高的醫事人員接種。

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