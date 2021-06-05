郭董買疫苗有望？陳時中：擬核准緊急授權

鴻海創辦人郭台銘買疫苗有進展，指揮中心指揮官陳時中今天表示，經與鴻海聯繫，有些困難會持續討論解方，預計下週會先核准一些緊急使用授權，方便未來進口。

國內新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情嚴峻，鴻海創辦人郭台銘喊買500萬劑BNT的新冠肺炎疫苗並遞交文件，但不僅還沒有原廠授權書，疫苗是否取得衛福部食藥署緊急使用授權（EUA）也是一大問題。

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