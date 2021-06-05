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感謝總統肯定 佛光會：會ㄧ本初衷
台灣新冠病毒疫情持續延燒，國際佛光會拋磚引玉承諾捐贈疫苗，並率先與嬌生藥廠洽談，總統蔡英文4日對此表達感謝，國際佛光會中華總會總會長趙怡5日回應，會一本初衷，在台灣社會需要時挺身而出。
繼大量捐助N95口罩、防護衣、防護鏡等防疫物資後，國際佛光會再捐贈20-50萬劑經過國際認證的「美國嬌生藥廠疫苗」，協助政府與嬌生藥廠處理疫苗輸入事宜。
經過國際佛光會海外會員努力後，政府已與嬌生建立起對接窗口；蔡英文4日針對疫苗進度表示，感謝國際佛光會及許多民間的團體熱心幫忙，疫苗取得不簡單，對於用心付出的人，不需要酸言酸語，團結力量才會大。
趙怡代表佛光會感謝總統的肯定，並說：「我們會一本初衷，提供協助，不僅是疫苗，只要台灣社會需要我們，我們就會挺身而出。」
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