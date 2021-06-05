消基會呼籲：若大規模接種 人民應有疫苗選擇權

台灣本土確診人數已逾萬人，消基會今召開記者會，呼籲政府盡速自多元管道取得疫苗，大規規接種計畫展開後，應明確揭露防護力、副作用等資訊，也應讓民眾擁有疫苗選擇權，並制定救濟補償措施。此外，消基會提及，近日接獲不少年輕族群反映接種順序太末端，呼籲政府即時調整施打順序。

消基會董事長黃怡騰表示，統計截至6月4日，民眾能夠獲得疫苗接種人次為70萬3100人，僅占全國總人口數2.99%，參考國外經驗，唯有國民普遍施打疫苗，才能達到群體免疫效果，國民健康與安全確保，國家也才能重拾經濟活力。

消基會秘書長徐則鈺表示，依傳染病防治法第36條規定，民眾有配合國家「強制接種疫苗」的義務，相對而言，國家也有提供民眾接種疫苗的法律責任，提供民眾充足的接種疫苗，是政府責無旁貸的義務。

徐則鈺強調，疫苗難免有副作用，政府應在大規模展開施打疫苗前，充分告知民眾接種疫苗的可能風險，負起「疫苗提供者」的法定責任，若有民眾或第三人因接種疫苗受損害，政府應與疫苗製造者共同負賠償責任，因此政府也應妥善制定救濟補償措施。

消基會指出，到目前為止，尚未經完整試驗階段的國產疫苗，尚未公布防護效力與副作用的可信數據，如政府已與製造商簽約訂購，擬取代國外疫苗作為防疫的「先發主投」，啟動國產疫苗施打計畫後，政府應立即建立疫苗接種後健康追蹤機制，並依法提供民眾必要救濟及協助機制。

徐則鈺另表示，去年為了要開放進口含萊克多巴胺肉政策，總統蔡英文曾向國人表示，「台灣是一個自由市場，美牛、美豬的開放，是讓市場多一個選擇」，因此，國人接種疫苗也該比照相同標準，擁有疫苗選擇權。

消基會名譽董事長謝天仁則建議，近來不少國內企業、民間團體或國外企業紛紛表達捐贈疫苗的意願，政府行政作業應簡化流程，先給予專案核准，再附帶原廠授權書，重點是讓疫苗趕快進到國內。

此外，黃怡騰說，消基會接獲許多年輕族群反映，表達年輕人疫苗施打權益受到歧視性待遇。他指出，依指揮中心公布數據，20至39歲國人確診比例近日回升為25.2%，因染疫而死亡的國人也不乏青壯年，青壯年是國家勞動力的中堅力量，更可能背負家庭經濟重擔，疫苗接種順序卻排在末端。

黃怡騰說，先前台灣對國外有諸多人道救援的善舉，累積好的友邦關係，過去是Taiwan can help，現在是Taiwan needs help，相信政府應有很多門路可以購買疫苗，呼籲政府應儘速自多元管道取得充分疫苗，並即時調整施打順序。

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