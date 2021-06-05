330萬元包艙搭機赴美 爆詢問潮

台灣疫情延燒，爆「避難潮」民眾搶赴美打疫苗，航空公司之前推出的包機、包艙及包區乏人問津，隨著到美國打疫苗非常方便，據航空業者透露，已經接到不少客戶詢問，想要了解包艙等服務，因為急著到美國施打疫。6月台北-洛杉磯訂位達八成，有些人擔心機上染疫，不想跟別人一起搭機，興起包艙、包區，包一區商務艙約在330萬元左右。

現在興起不少人到美國找親戚、朋友順便打疫苗，約一個月就能完成施打及觀察期，再返回台灣居家檢疫14天。如果擔心旅途中染疫，還可以用最熱門的包機方式降低風險。

就以台北-洛杉磯777機型商務艙為例，商務艙共有二個區，都有獨立衛生設備，以小的區域16個商務艙座位計算，全包約330萬元左右，這16個座位航空公司不能再賣別人，包區的人可以自行邀家人、朋友同搭，就是16個位子由包區的人自由運用。

如果預算有限，也可以考慮包座位區，例如前後二、四排都不要坐人，旅客可以直接指定區域買下來，包三排九個座位，九個座位以現在經濟艙費用約63萬元。

根據業界分析，現在最常出現情況是自行找親朋友好友一起前往美國，由於都是認識的人，會想要先將航空公司座位區域包下來，避免跟外人混雜，經濟能力許可就直接包下商務艙，因為有獨立洗手間，在飛行過程中更舒服、更安全。

近期包括留學生、在美工作者及有能力的一些人正準備飛到美國施打疫苗，已形成一股熱潮。

生技專家指出，不是人人都可以選擇到美國施打疫苗，過程中還是有很高風險，最好是美國籍，在美國有固定居住地方。之前傳出「輝瑞21天旅美疫苗團」除了違反旅行業相關法規定，實際上是有很高的危險性，千萬不要輕易嘗試。

專家也提醒，到美國施打疫苗雖然很方便，但除了嬌生，多數疫苗都要打第二劑，等待時間的居住費用要評估進去。

另外，就算選擇打一次性疫苗，施打前後搭機等移動的風險很高，萬一沒打成疫苗染到病待在美國醫院，沒有美國醫療保險，相關醫療費用是難想像的。

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