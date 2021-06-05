雙北首長：疫苗分配需有戰略思維

本土疫情嚴峻，日本贈送台灣124萬劑AZ疫苗昨（4）日來台，美國也宣布會有700萬劑疫苗分給亞洲國家。接下來就是接種的問題，台北市長柯文哲和新北市長侯友宜異口同聲說，中央分配疫苗要有戰略思維，「不見得要照總人口來分配」，兩人都表示，雙北是目前疫情最緊急的一級戰區，讓疫苗變成防堵疫情擴散的工具最重要。

日本贈送台灣124萬劑AZ疫苗，昨天下午1點58分由日本航空JL 809航班運抵桃園機場。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨日頻表感謝，並公布疫苗接種前三順位及長照機構住民、75歲以上民眾優先接種。美國也將捐贈疫苗，台灣在名單之中，陳時中也表示歡迎與感謝。

至於這一批AZ疫苗如何分配，陳時中公布優先施打順序，除了第一、二、三類等高接觸風險工作者外，接續為長照機構工作人員、住民，75歲以上民眾、患有慢性病者，再來是維持民生產業及國防人力，將請經濟部、國防部等提出計畫。

美國白宮前日宣布，6月底釋出8,000萬劑新冠肺炎疫苗到海外，其中700萬劑將送往亞洲，其中包括台灣、印度、馬來西亞、越南等地。陳時中表示，美國大量釋出疫苗，預計有四分之三放在COVAX平台，700萬劑分配亞太地區等，台灣名列其中，「對於美國有此做法，我們非常歡迎，也非常感謝」。

柯文哲則表示，現階段疫苗分配要有思考，疫苗先到手，趕快分配，做最有效使用，如何能讓疫苗變成防堵疫情擴散的工具，不見得要照總人口分配。

侯友宜指出，雙北就是一級戰區，中央分配疫苗時要有戰略思維，相信中央會有這樣的考量。

日本AZ疫苗來台，疫苗要怎麼打？柯文哲說，想提醒政務委員唐鳳，他研發的網路預約系統本來預計6月中旬完成，可能要連夜趕工，因為打疫苗最好是用預約系統，可避免排隊群聚，希望網路預約系統提早完成。

台南市長黃偉哲宣布，為感謝日本政府伸出援手，黃宣布近800百名在台南的日本僑民列入優先施打對象，「人以善待之，當以善報之」，感謝日本提供疫苗給台灣，台南將啟動大型疫苗施打計畫，每天約可接種一萬五千人，除了日僑，逾千名里長、里幹事也列入優先施打對象。

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