疫苗如何最好分配？ 學者：數量充裕才是關鍵

經濟日報 / 記者陳書璿／台北報導

日本提供124萬劑AZ疫苗送達台灣，加上台灣目前擁有的88萬劑，在手擁有逾200萬劑。疫苗該如何分配才是最好分配？陽明交大公衛所兼任教授、首任疾管局局長張鴻仁直指，問題不在疫苗如何分配，根源在於數量有多少、是否充裕。

疫情指揮中心發言人莊人祥表示，目標是希望10月底有六成人口施打第一劑疫苗。目前分配下去的疫苗，基本上是滿足雙北前三類對象，其他縣市則滿足一類，部分二、三類，並擬定施打順序把老年人提到前面。

疫情指揮中心指揮官陳時中強調，目前還無法群體免疫，到貨的疫苗將依原則配送，希望提高整體施打效率，隨量能增加達群體免疫目標，目標10月底達成群體免疫，對此做最好的分配計畫。

張鴻仁認為，中央統籌分配疫苗要有原則，大家遵循原則，但原則和接種順序沒有百分之百的圓滿，

不過，張鴻仁直指，「問題不在疫苗如何分配，根源在於到手數量有多少，是否充裕。」疫苗不足就像餓著肚子，更何況攸關人命。因此台灣目前迫切需要更多疫苗，疫苗來源愈多愈好，寧多勿少。他表示，現在只要能拿到疫苗就好，有總比沒有好。

針對疫苗分配問題，中央研究院生醫所研究員何美鄉也指出，疫苗分配本就沒什麼好壞，主要是要看疫苗購入多少，接種順序就有可能略為調整。她舉例，75歲以上老年族群施打順序往前，就是經過專家建議調整。

新冠疫苗

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