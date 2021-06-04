日本贈AZ疫苗力拚11日驗畢 首批15萬劑莫德納也有望提早
衛生福利部食品藥物管理署今天說，日本捐贈台灣的阿斯特捷利康（AZ）疫苗最快11日傍晚驗畢；另國內首批莫德納（Moderna）疫苗，可望提早於11日前驗畢，讓第一線醫護接種。
日本捐贈的123萬8460劑AZ疫苗下午抵達台灣，批號為D006A，入庫後食藥署立即配合派員到低溫倉儲現場監督拆箱、核對疫苗批號、清點數量及查核運送冷鏈，並抽取600劑樣品進行疫苗異物檢查。
食藥署現地封存疫苗後，攜樣品回食藥署國家實驗室進行外觀、鑑別、pH值、DNA/protein比例、細菌內毒素、無菌及效價等試驗，如果經審查文件資料與檢驗都合格，最快可於11日傍晚驗畢並核發封緘證明書。
食藥署研究檢驗組長王德原告訴中央社記者，疫苗檢驗項目中，以無菌試驗最耗時，一般需14天，這次因應新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情啟動自動培養法無菌試驗，可望縮短檢驗時間到7天。
王德原說，完成檢驗封緘後，後續123萬7860劑疫苗即可交由衛福部疾病管制署後續疫苗接種作業。
至於15萬劑莫德納疫苗，原本預計11日完成檢驗封緘，但王德原表示，或許會提早驗畢，食藥署還在努力，希望確保用藥品質安全無虞下，盡快縮短檢驗時程。
▪【疫情專題】累計187例 完整死亡病例分析
▪【今日疫情懶人卡】屏雲多天加零破功 台達電也爆染疫
▪【整理包】疫情波及18間醫療機構 門急診異動一次看
▪【整理包】全台社區篩檢站報你知！有症狀、相關接觸史再前往採檢
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言