日本贈AZ疫苗力拚11日驗畢 首批15萬劑莫德納也有望提早

衛生福利部食品藥物管理署今天說，日本捐贈台灣的阿斯特捷利康（AZ）疫苗最快11日傍晚驗畢；另國內首批莫德納（Moderna）疫苗，可望提早於11日前驗畢，讓第一線醫護接種。

日本捐贈的123萬8460劑AZ疫苗下午抵達台灣，批號為D006A，入庫後食藥署立即配合派員到低溫倉儲現場監督拆箱、核對疫苗批號、清點數量及查核運送冷鏈，並抽取600劑樣品進行疫苗異物檢查。

食藥署現地封存疫苗後，攜樣品回食藥署國家實驗室進行外觀、鑑別、pH值、DNA/protein比例、細菌內毒素、無菌及效價等試驗，如果經審查文件資料與檢驗都合格，最快可於11日傍晚驗畢並核發封緘證明書。

食藥署研究檢驗組長王德原告訴中央社記者，疫苗檢驗項目中，以無菌試驗最耗時，一般需14天，這次因應新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情啟動自動培養法無菌試驗，可望縮短檢驗時間到7天。

王德原說，完成檢驗封緘後，後續123萬7860劑疫苗即可交由衛福部疾病管制署後續疫苗接種作業。

至於15萬劑莫德納疫苗，原本預計11日完成檢驗封緘，但王德原表示，或許會提早驗畢，食藥署還在努力，希望確保用藥品質安全無虞下，盡快縮短檢驗時程。

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