美國釋出疫苗台灣在列 陳時中：非常歡迎且感謝
美國白宮宣布將釋出8000萬劑新冠肺炎疫苗，台灣也在釋出名單內。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天表示，對美國的做法非常歡迎，也非常感謝。
國內新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情嚴峻，白宮昨天宣布，將於6月底釋出8000萬劑新冠肺炎疫苗到海外，其中700萬劑將送往亞洲，其中包括台灣、印度、馬來西亞、越南等地。
陳時中今天在疫情記者會上回應此事，他表示，美國釋出大量疫苗，約3/4的疫苗數量會釋出至COVAX平台分配，另外則會提供給拉丁美洲、非洲等區域，東南亞與南亞區域則分配到700萬劑，台灣也列在名單內。
陳時中表示，美國釋出疫苗的做法，「我們非常歡迎」，而將台灣列在釋出疫苗的名單內，「我們也非常感謝」。
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