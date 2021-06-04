日議員喊捐台「1千萬劑」疫苗！ 醫激動喊：第一次看見曙光

國內本土疫情嚴峻，政府和民間都積極爭取疫苗採購，而日本則一口氣捐贈124萬劑AZ疫苗，協助台灣控制疫情。稍早日本捐贈的疫苗已經抵台，此外也有消息傳出，之後日方還會再繼續贈台疫苗。急診科醫師謝宗學得知消息後表示，自己當下忍不住紅了眼眶，感動直呼「謝謝日本的即時援助」。

針對日本政府捐贈台灣疫苗，有知情人士透露，當台灣向日本提出需求後，日方開始研擬數量，起初有議員提出100萬劑，但被認為數量過少，隨後另名議員則提議，捐贈總共1千萬劑，但目前尚未確定，還需等待日本政府拍板定案。

對此，中山醫學大學附設醫院兒童急診科主任謝宗學透過臉書表示，台灣在國際上長期被打壓、忽視，難得有國家願意不顧一切壓力，直接勇敢援助，讓他看到消息的當下相當感動，甚至紅著眼眶差點落淚。

謝宗學指出，若屆時真的能收到日本贈與的1千萬劑疫苗，再加上原先預期會得到的疫苗數量，以每人至少接種一劑估算，有望達到總人口60%的基本群體免疫門檻。雖然這樣的施打率仍無法完全阻絕感染，但至少能大幅降低病患演變成重症的機率，挽救許多人的生命。

謝宗學文末感性直呼，非常感謝日本的即時援助，讓他在這場台灣與世紀病毒艱難的戰役中，第一次看到勝利的契機和曙光。許多網友則也紛紛留言「這份雪中送炭的恩情，台灣人永遠感念」、「太感動！以後一定常去日本把錢花一花」、「我看著新聞也是眼眶泛淚了」、「日本真的很夠義氣」、「心情很澎拜，一直感覺很想哭」、「除了感謝還是感謝」。

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