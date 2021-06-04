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「北台灣雨要到晚間8時才趨緩」 氣象局解惑為何大淹水

打疫苗血栓男自費70萬救命 陳時中：健保先墊付

中央社 / 台北4日電

國內首例因AZ疫苗引發血栓的男性個案，自費約70萬元藥費才保住一命。指揮中心指揮官陳時中今天表示，健保署會先支付此費用，再由相關救濟單位代位求償，籲安心養病。

國內一名男子日前接種阿斯特捷利康（AZ）的新冠肺炎疫苗後，出現血栓不良反應，經專家診斷為國內首宗與AZ疫苗有關的「血栓併血小板低下症候群」（TTS）個案。網路傳聞指出，該男子自費花約新台幣70萬元打免疫球蛋白，才保住一命。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午在疫情記者會中表示，由於預防接種受害救濟申請可能要花上一段時間，因此會請健保署先墊付這筆費用，未來再進行代位求償，希望個案可以安心養病，不要因為經濟關係造成就醫障礙，強調一定會全力協助。

新冠疫苗

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