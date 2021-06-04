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影／統促黨在疾管署前請願 盼政府接受大陸致贈疫苗
中華統一促進黨下午在大雨中到衛福部疾管署門口為台灣人民健康請願，盼疫情當前能不分統獨，政府能以人民健康為重，接受大陸致贈疫苗的善意。請願活動中播放統促黨總裁張安樂等幹部的錄音後離去。
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