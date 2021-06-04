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像被車撞、被蟻咬！他分享打AZ疫苗後24小時症狀 網嚇：可怕

聯合新聞網 / 綜合報導
打疫苗示意圖。路透
打疫苗示意圖。路透

新冠疫苗是最近熱門的話題，民眾都盼望能早點施打到疫苗，網路上有些已經接種過的人貼文分享經驗，一名網友表示日前打完疫苗後當晚開始發燒、頭暈、四肢無力，彷彿被車撞、被螞蟻咬的感覺，連覺都沒辦法好好睡，可怕的經歷讓許多人看了直呼不敢打，但也有人解釋這是產生抗體會出現的副作用，所以最好還是打疫苗比較保險。

這名網友在《Dcard》寫道自己在醫院美食街上班，所以也算是醫院員工，因此可以先接種疫苗。日前在醫院打了AZ，打完後先在觀察區等待半小時，確認沒有什麼大礙後就離開。不過回家後當天晚上10點半開始發燒，他形容頭昏眼花、全身發熱、臉頰紅燙、四肢無力、胸悶全部同時瞬間來，彷彿忽然被車撞到一樣的可怕。

原PO求助護理師朋友，對方表示可以去買止痛藥來吃，他趕緊出去買藥回來，一個晚上吃了三顆，讓他直呼太痛苦。不僅如此，打冷顫、狂冒汗，讓原PO覺得全身像被螞蟻啃咬一樣，又刺又痛，四肢也痠痛，但最痠痛的是打疫苗的地方。他說最討厭的還是胸悶情況，「感覺一直換不到氣，會忍不住把嘴巴張開來喘氣」。

晚上睡覺無法好好睡，抱著棉被在床上痛苦的滾來滾去，一直滾到隔天下午，只能稍微閉眼休息。原PO說最後只能硬著頭皮起床餵貓、出去買便當，補充點能量後再趕快繼續躺，躺到晚上10點症狀才開始消退，「共計總痛苦時間為24小時」。

他將經驗貼文分享給大家，提醒打疫苗之前要先買一些退燒藥，然後要狂喝水，最好是身邊有人能夠照顧，以免自己只能咬牙撐住。經歷過痛苦的24小時，原PO說「最後的最後，當一切都好了之後，你會意識到，健康比什麼都重要」。

施打心得讓網友們看了覺得很可怕，「感覺打了會好可怕，出現像你一樣的症狀，還是不要打比較好？」、「就算有保疫苗保險，還是完全不敢打」、「天啊，感覺好痛苦」、「我一個人住，看完這篇感到害怕」。

不過有內行人建議疫苗還是要打比較保險，「年輕人免疫系統較好，會跟藥物起作用，然後產生抗體，產生抗體的過程就會出現一些副作用：發燒、肌肉痠痛、關節痛…（每種疫苗的副作用都不太一樣喔！）免疫力較差的人，就不會有太大的感覺」。

新冠疫苗 AZ疫苗

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