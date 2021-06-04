美日兩國稱我國產疫苗7月量產？趙少康：吹這個牛幹嘛

日本提供台灣124萬劑AZ疫苗，中廣董事長趙少康表示，感謝日本，但數量還是不夠，台灣要打到滿足基礎覆蓋率，至少要3000萬劑，124萬劑杯水車薪，既然日本有1.2億劑疫苗，民進黨政府能多要就應多要，送1200萬劑也能接受。

趙少康也質疑，美日兩國近日都表態願意捐贈我國疫苗，但卻也都說，台灣7月底國產疫苗就可量產，這是誰去講的，吹這個牛幹嘛，國產疫苗二期都還未解盲，若屆時解盲未通過，台灣怎麼辦？「我們需要的哪只124萬劑」？

趙少康說，民進黨政府一直講大陸反對日本贈予我國疫苗，但既然大陸也說疫苗願捐給台灣，對民進黨質疑就應該公開說明，不妨承諾不阻擋；而只要中方願意捐疫苗，美、日就會捐，拿疫苗當外交戰是好事。

趙少康主張，香港目前買到的BNT疫苗，還有85萬劑，但香港人打的意願不高，讓疫苗發生塞車，考慮下一批疫苗改捐給COVAX，那不如捐或開放給台灣人民付費接種，但這件事要香港與北京政府點頭，北京可藉此釋出善意。

趙少康說，台灣疫苗不夠，這麼多人跑到美國打，既然香港有剩，若能開放給台灣人過去打，一舉好幾得，能打疫苗管他去哪裡打都好。

對於衛福部要求申請採購疫苗的鴻海創辦人郭台銘提供採購的疫苗原廠授權書，趙少康質疑，難道郭台銘可能去買水貨？批評蔡政府採購疫苗根本沒有布局，又想盡辦法找麻煩，十足官僚，拚命擋就是要護航高端疫苗。

趙少康說，高端與聯亞還是要照步來，現在世界已有疫苗，疫苗研發不用死馬當活馬醫，之後才能與國際接軌；而當國內有國產與外國疫苗，應讓民眾自由選擇。

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