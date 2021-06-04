日本支援台灣AZ疫苗 124萬劑運抵桃園機場

新冠疫苗是最近熱門的話題，民眾都盼望能早點施打到疫苗，網路上有些已經接種過的人貼文分享經驗，一名網友表示日前打完疫苗後當晚開始發燒、頭暈、四肢無力，彷彿被車撞、被螞蟻咬的感覺，連覺都沒辦法好好睡，可怕的經歷讓許多人看了直呼不敢打，但也有人解釋這是產生抗體會出現的副作用，所以最好還是打疫苗比較保險。

2021-06-04 15:18