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日本支援台灣AZ疫苗 124萬劑運抵桃園機場

中央社 / 桃園機場4日電

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情嚴峻，日本供應台灣的124萬劑英國阿斯特捷利康（AstraZeneca）藥廠疫苗，今天下午1時58分由日本航空JL809班機運抵桃園機場，這是日本首度直接供應疫苗給海外。

載運疫苗的日本航空班機台北時間上午11時從成田機場起飛。日本共同社報導，日本外務大臣茂木敏充今天在記者會表示，台灣方面提出疫苗需求，日本方面決定無償提供；過去在311東日本大地震時，台灣提供許多支援，這是展現日本與台灣間的友誼。

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