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美日給疫苗 林右昌：基隆準備好了將建快打站日打萬人

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
美日給疫苗，林右昌：基隆準備好了將建快打站日打萬人。圖／基隆市政府提供
美日給疫苗，林右昌：基隆準備好了將建快打站日打萬人。圖／基隆市政府提供

基隆市長林右昌今天指出，日本宣布要送給台灣的124萬劑疫苗預計在今天送到，另外美國也宣布將捐出疫苗給包括台灣在內的亞洲國家，基隆準備好了，最多將可以每天為1萬名民眾施打疫苗，已選定市府預定地作為第一處「快速施打站」，最快在6月7日就可以設置完成。

林右昌今天上午在防疫記者說明會，說明第二波2100劑疫苗加打對象，包括1.診所及地區醫院之非醫師人員，先前已施打1280人，此次加打500人 ；2.長照機構工作人員(含社工)+復康巴士司機，此次施打全部900人；3.警察外勤人員，先前已打677人，此次加打200人；4.環保局外勤一線清消人員，先前已打112人，此次加打300人；5.公車處司機，此次施打全部260人。

林右昌並表示，日本宣布要送給台灣的124萬劑疫苗預計在今天送到，另外美國也宣布將捐出疫苗給包括台灣在內的亞洲國家，基隆已預先做好準備，最多將可以每天為1萬名民眾施打疫苗，並已選定市府預定地作為第一個快速施打站，最快在6月7日就可以設置完成。

林右昌指出，行政院為因應疫情提出的補助方案都已經入帳，包括6月2日記者會宣布的八大類社福身份加發4500元已經入帳，6月3日記者會宣布的無一定雇主勞工加發1萬或3萬元也已經入帳。

為了協助因為疫情陷入困境的觀光旅館業及旅館業，市府在5至7月提出觀光紓困補貼措施，包括員工薪資及營運補貼每位員工4萬元，民宿業營運補貼每家5萬元，無雇主導遊及領隊薪資補貼每人3萬元，防疫旅館每日每房1000元、第一線工作人員每人每月3000元補貼，觀光產業周轉金貸款利息補貼1年。

市府觀光及城市行銷處表示，會主動協助觀光旅遊業者進行申請、隨到隨辦；有相關問題可以洽詢觀銷處（02）24264866。

美日給疫苗，林右昌：基隆準備好了將建快打站日打萬人。圖／基隆市政府提供
美日給疫苗，林右昌：基隆準備好了將建快打站日打萬人。圖／基隆市政府提供

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