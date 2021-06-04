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高端沒解盲政府就先下訂？ 羅致政給答案了
國內高端、聯亞兩間疫苗廠尚未完成二期解盲，但政府已先下訂1000萬劑，引發外界質疑。民進黨團書記長羅致政今表示，幾乎所有國家包括歐美，都是在各國疫苗還沒得到政府EUA緊急授權前就下訂，「理由很簡單，類似押寶觀念，等到成功授權再去買，就來不及了。」
羅致政表示，台灣沒有特別不一樣地方，幾乎跟其他國家都一樣，如果等到疫苗成功再來買，可能別的國家就訂走了，雖然不是每個國家案例都成功，但各國都是做類似政治決定，「美國當時研發強生、莫德納，川普政府就用政府預算支持這幾家私人企業，最後也證明成功。」
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