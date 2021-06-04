快訊

台北市瞬間強降雨市區多處積水 南港區南深陸閘門關閉

確診破萬人！今日本土案例+472 死亡個案21例

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高端沒解盲政府就先下訂？ 羅致政給答案了

聯合報 / 記者吳亮賢／台北即時報導
民進黨團書記長羅致政。圖／翻攝自民進黨團臉書直播
民進黨團書記長羅致政。圖／翻攝自民進黨團臉書直播

國內高端、聯亞兩間疫苗廠尚未完成二期解盲，但政府已先下訂1000萬劑，引發外界質疑。民進黨團書記長羅致政今表示，幾乎所有國家包括歐美，都是在各國疫苗還沒得到政府EUA緊急授權前就下訂，「理由很簡單，類似押寶觀念，等到成功授權再去買，就來不及了。」

羅致政表示，台灣沒有特別不一樣地方，幾乎跟其他國家都一樣，如果等到疫苗成功再來買，可能別的國家就訂走了，雖然不是每個國家案例都成功，但各國都是做類似政治決定，「美國當時研發強生、莫德納，川普政府就用政府預算支持這幾家私人企業，最後也證明成功。」

新冠疫苗

延伸閱讀

國民黨團連7天繞總統府 民進黨團：立委責任不是在街頭

監察院調查「3+11」決策 立法院民進黨團：尊重權利

義大利媒體披露大陸打壓輸台疫苗 綠委：打壓無所不在

南投縣長洽買輝瑞疫苗 羅致政酸：當成買菜買蔥

相關新聞

蔡英文：日本124萬劑疫苗已登機 下午2時40分抵台

日本政府拍板提供台灣124萬劑AZ疫苗。蔡英文總統稍早在社群媒體上表示，日本提供給台灣的疫苗已經準備從日本起飛，預計下午...

疫苗藥廠只和政府談 佛光山：階段性任務已完成

本土疫情升溫，疫苗需求迫在眉睫，國際佛光會中華總會長趙怡昨說，海外會員回報「政府人員已和嬌生對接上」，指揮官陳時中昨指「...

30多歲男打AZ血栓首例親友籌70萬自費保命 林口長庚證實

有網友在PTT （批踢踢實業坊）爆料，指身邊有人打AZ疫苗引起血栓，到林口長庚醫院花了70多萬元打免疫蛋白才保住性命，結...

日援贈疫苗下午抵桃機 謝長廷透露效期到今年10月中

日本無償提供我國124萬劑AZ疫苗，我駐日代表謝長廷在臉書發布他今天早上在機場冒雨送機的照片，並透露這批疫苗效期到今年1...

美日給疫苗 林右昌：基隆準備好了將建快打站日打萬人

基隆市長林右昌今天指出，日本宣布要送給台灣的124萬劑疫苗預計在今天送到，另外美國也宣布將捐出疫苗給包括台灣在內的亞洲國...

一路狂飆！日航估提早40分鐘、下午2時送達AZ疫苗

日本政府決定提供台灣124萬劑AZ疫苗今天抵台。有航空迷緊盯全球航班資訊網站flightradar24，發現負責運送的日...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。