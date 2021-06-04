台中疫苗快打站測試 5千防疫人員接種

台中市政府今天在5處快打站為5000名第一線防疫人員施打新冠肺炎疫苗，台中市長盧秀燕視察施打情形時指出，台中提前實兵演練，為未來大量疫苗施打預作準備。

台中市政府獲中央配發新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫苗，今天在南屯區惠文高中、北屯區三光國中、豐原區豐南國中、清水區清水國中及大里區塗城國小活動中心等5處疫苗快打站展開「實兵演練」，為5000名第一線防疫人員施打疫苗。

盧秀燕上午前往大里塗城國小快打站視察施打情形，從入口處、量體溫、報到區填寫資料、醫師評估區、注射區、留觀區到領黃卡等關卡，她肯定現場井然有序、動線分流順暢。

盧秀燕表示，接受疫苗施打的人員要現場留觀30分鐘，確保身體無不適才能離開。台中首波66處快打站，加上醫療院所量能，一天至少施打3萬人，不排除可再提高，1週預估可達20萬人。

盧秀燕指出，因目前疫苗量還太少，台中首日快打站實兵演練僅先啟動5處，未來若有大量疫苗，台中就能全面啟動施打量能，並透過預先演練，確保日後流程、動線無疏漏，遇到任何狀況能立即反映改善，為未來大量疫苗施打作準備。

盧秀燕表示，首波快打站規劃按行政區人口比例設置，以「快速、安全、公平」為原則，讓29區民眾分散各地施打，避免群聚風險，且為讓民眾有舒適的等候環境，快打站也將設置於停課中的校園，不但較為空曠且有冷氣設備，提供市民最好服務，全力建構安全防疫網。

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