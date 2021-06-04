聽新聞
test
0:00 / 0:00
美國將送台灣多少疫苗？ 民進黨團回應了
美國白宮宣布6月底前將提供第一批2500萬劑疫苗給需要的國家，其中700萬劑分配給包含台灣在內的亞洲各國。對於台灣有望從中獲得多少疫苗？民進黨團書記長羅致政今表示，「會盡量爭取」。
羅致政指出，美國將透過COVAX分配疫苗，美國國務卿布林肯也提到，發放標準以公平、平均分配、科學標準等，雖然台灣有迫切需要，但需要幫助的國家也非常多，「在這樣標準下，我們會盡量爭取更多疫苗給台灣民眾，這是第一批，後面還有，民眾不用焦慮」，除了美國、日本的提供疫苗，台灣自購的疫苗跟國產疫苗也會陸續到位。
對於日本今贈送124萬劑AZ疫苗給台灣，後續是否會更多？羅致政說，行政部門晚點應會對外說明。
疫情快報
▪【疫情專題】累計166例 完整死亡病例分析
▪【今日疫情懶人卡】京元首日篩出51移工陽性 中和居家隔離男開車外出被逮
▪【整理包】疫情波及18間醫療機構 門急診異動一次看
▪【整理包】全台社區篩檢站報你知！有症狀、相關接觸史再前往採檢
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言