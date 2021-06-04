快訊

30多歲男打AZ血栓首例親友籌70萬自費保命 林口長庚證實了

7歲童被狂摔頭部重創「昏迷指數3」柔道教練被訴從重求刑

聽新聞
test
0:00 / 0:00

美國將送台灣多少疫苗？ 民進黨團回應了

聯合報 / 記者吳亮賢／台北即時報導
民進黨團今舉行線上記者會。圖／翻攝自民進黨團臉書直播
民進黨團今舉行線上記者會。圖／翻攝自民進黨團臉書直播

美國白宮宣布6月底前將提供第一批2500萬劑疫苗給需要的國家，其中700萬劑分配給包含台灣在內的亞洲各國。對於台灣有望從中獲得多少疫苗？民進黨團書記長羅致政今表示，「會盡量爭取」。

羅致政指出，美國將透過COVAX分配疫苗，美國國務卿布林肯也提到，發放標準以公平、平均分配、科學標準等，雖然台灣有迫切需要，但需要幫助的國家也非常多，「在這樣標準下，我們會盡量爭取更多疫苗給台灣民眾，這是第一批，後面還有，民眾不用焦慮」，除了美國、日本的提供疫苗，台灣自購的疫苗跟國產疫苗也會陸續到位。

對於日本今贈送124萬劑AZ疫苗給台灣，後續是否會更多？羅致政說，行政部門晚點應會對外說明。

新冠疫苗

延伸閱讀

立院將開臨時會 蘇貞昌6/8報告2600億元紓困預算案

布林肯訪哥斯大黎加 討論阻中美洲非法移民赴美

義大利媒體披露大陸打壓輸台疫苗 綠委：打壓無所不在

港立法會修法 布林肯：嚴重壓制港人參與治理和表達意見

相關新聞

美今送100萬劑新冠疫苗到南韓 台灣拿到多少還未知

美國3日宣布新冠疫苗分享計畫，台灣可望透過COVAX取得美國釋出的疫苗；不過，最快取得美國這一波釋出的新冠疫苗可能是南韓...

日本正式發表 無償贈我124萬劑疫苗、今日送抵

共同社快訊，日本外務大臣茂木敏甫在記者會正式宣布，將提供台灣124萬劑新冠疫苗，今日將運抵台灣。時事通訊報導，124萬劑...

蔡英文：日本124萬劑疫苗已登機 下午2時40分抵台

日本政府拍板提供台灣124萬劑AZ疫苗。蔡英文總統稍早在社群媒體上表示，日本提供給台灣的疫苗已經準備從日本起飛，預計下午...

日網友壓倒性支持疫苗捐台 豪氣稱：費用？10年前就給過了

「產經新聞」等日本多家媒體報導，日本政府已經決定提供台灣124劑AZ疫苗，並透過日本航空的班機運送，預計在6月4日下午2點40分抵達桃園機場。日本外務大臣茂木敏充表示，他認為台灣「目前有緊急需求」，因此應該儘速將疫苗送達台灣，加上前首相安倍晉三等人的居中協調，讓本次疫苗的捐贈很快就展開行動。

全台首例打AZ血栓 親友出面：籌70萬「變賣家當」才救回一命

中央疫情指揮中心在2日的記者會上公布一例AZ疫苗的不良反應，是一名30歲男性接種第一劑AZ疫苗後，發生血栓反應，也是我國第一例出現血栓反應的首例個案，對此，便有網友在網路上發文表示「這是我朋友的親弟弟」，並說明他們為了保命，自費花了70萬。

30多歲男打AZ血栓首例親友籌70萬自費保命 林口長庚證實

有網友在PTT （批踢踢實業坊）爆料，指身邊有人打AZ疫苗引起血栓，到林口長庚醫院花了70多萬元打免疫蛋白才保住性命，結...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。