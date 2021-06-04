美國將送台灣多少疫苗？ 民進黨團回應了

美國白宮宣布6月底前將提供第一批2500萬劑疫苗給需要的國家，其中700萬劑分配給包含台灣在內的亞洲各國。對於台灣有望從中獲得多少疫苗？民進黨團書記長羅致政今表示，「會盡量爭取」。

羅致政指出，美國將透過COVAX分配疫苗，美國國務卿布林肯也提到，發放標準以公平、平均分配、科學標準等，雖然台灣有迫切需要，但需要幫助的國家也非常多，「在這樣標準下，我們會盡量爭取更多疫苗給台灣民眾，這是第一批，後面還有，民眾不用焦慮」，除了美國、日本的提供疫苗，台灣自購的疫苗跟國產疫苗也會陸續到位。

對於日本今贈送124萬劑AZ疫苗給台灣，後續是否會更多？羅致政說，行政部門晚點應會對外說明。

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