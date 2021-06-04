日本人道贈送疫苗 中共認係干涉內政

日媒報導，日本將有總數多達1000萬劑的疫苗分批贈送台灣，以回報「台灣在311大震災的恩情」。4日下午，日本送台灣的首批124萬劑AZ疫苗即將抵台，但中國外交部發言人汪文斌卻痛批說，中國多次表達對台捐贈中國製疫苗意願都遭拒絕，認為日本此番捐贈疫苗是「搞政治作秀，干涉中國內政」。

汪文斌強調，「日本目前尚無法確保自身疫苗的充足供給」，對於本次的疫苗捐贈，日本島內也存在著質疑聲浪，日本當局卻急著把疫苗送給台灣，顯然是藉由疫情作政治秀，並強調「疫苗援助理應回歸挽救生命的初衷，而不應淪為圖謀政治私利的工具。」按指日本贈送疫苗有政治意圖。

日官員：更多疫苗來台

自從日本外相茂木敏充5月28日於記者會中表示有意支援台灣疫苗後，台灣日本外交協會曾回應表示感謝，指出外交部正積極尋求「理念相近」國家協助爭取疫苗，並強調「台灣與日本是命運共同體」，是互相扶持的典範。

此外，據日媒《朝日新聞》報導，某不具名日本官員指出，本次運送來台的124萬劑AZ疫苗僅是日本計劃中的一部分，目前捐贈總數未定，接下來還會有其他疫苗分批來台，總數可能多達1000萬劑，才能回報「台灣在311大震災的恩情」。

中共作梗擋台灣疫苗

據日媒《產經新聞》獨家報導，本次日本AZ疫苗直送，而非透過COVAX平台來台，是由日本前首相安倍晉三與其他自民黨高層在幕後促成。日媒稱，若透過COVAX平台提供，恐怕會耗費太多時間，且要同時防範中國政治干預，因此當局最終拍板，將疫苗以客機載貨的方式運送來台。

對於中國外力介入台灣疫苗取得管道，總統蔡英文就去年台灣與BNT輝瑞疫苗簽約破局一事多次強調，其中應有中國外力介入；另，德國媒體報導其政治人物也將台灣無法取得BNT的原因指向政治力干預，並強調「除了政治難有其他解釋。」

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