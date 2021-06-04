快訊

30多歲男打AZ血栓首例親友籌70萬自費保命 林口長庚證實了

7歲童被狂摔頭部重創「昏迷指數3」柔道教練被訴從重求刑

日本人道贈送疫苗 中共認係干涉內政

台灣醒報 / 記者林志怡╱台北報導

日媒報導，日本將有總數多達1000萬劑的疫苗分批贈送台灣，以回報「台灣在311大震災的恩情」。4日下午，日本送台灣的首批124萬劑AZ疫苗即將抵台，但中國外交部發言人汪文斌卻痛批說，中國多次表達對台捐贈中國製疫苗意願都遭拒絕，認為日本此番捐贈疫苗是「搞政治作秀，干涉中國內政」。

汪文斌強調，「日本目前尚無法確保自身疫苗的充足供給」，對於本次的疫苗捐贈，日本島內也存在著質疑聲浪，日本當局卻急著把疫苗送給台灣，顯然是藉由疫情作政治秀，並強調「疫苗援助理應回歸挽救生命的初衷，而不應淪為圖謀政治私利的工具。」按指日本贈送疫苗有政治意圖。

日官員：更多疫苗來台

自從日本外相茂木敏充5月28日於記者會中表示有意支援台灣疫苗後，台灣日本外交協會曾回應表示感謝，指出外交部正積極尋求「理念相近」國家協助爭取疫苗，並強調「台灣與日本是命運共同體」，是互相扶持的典範。

此外，據日媒《朝日新聞》報導，某不具名日本官員指出，本次運送來台的124萬劑AZ疫苗僅是日本計劃中的一部分，目前捐贈總數未定，接下來還會有其他疫苗分批來台，總數可能多達1000萬劑，才能回報「台灣在311大震災的恩情」。

中共作梗擋台灣疫苗

據日媒《產經新聞》獨家報導，本次日本AZ疫苗直送，而非透過COVAX平台來台，是由日本前首相安倍晉三與其他自民黨高層在幕後促成。日媒稱，若透過COVAX平台提供，恐怕會耗費太多時間，且要同時防範中國政治干預，因此當局最終拍板，將疫苗以客機載貨的方式運送來台。

對於中國外力介入台灣疫苗取得管道，總統蔡英文就去年台灣與BNT輝瑞疫苗簽約破局一事多次強調，其中應有中國外力介入；另，德國媒體報導其政治人物也將台灣無法取得BNT的原因指向政治力干預，並強調「除了政治難有其他解釋。」

【更多精采內容，詳見

新冠疫苗

延伸閱讀

人人接種才能終結疫情 IMF世銀籲G7釋出過剩疫苗

防打AZ疫苗出現血栓 智利規定滿45歲才能打

日網友壓倒性支持疫苗捐台 豪氣稱：費用？10年前就給過了

拜登政府釋出疫苗給台灣 駐美代表處表達感謝

相關新聞

美今送100萬劑新冠疫苗到南韓 台灣拿到多少還未知

美國3日宣布新冠疫苗分享計畫，台灣可望透過COVAX取得美國釋出的疫苗；不過，最快取得美國這一波釋出的新冠疫苗可能是南韓...

日本正式發表 無償贈我124萬劑疫苗、今日送抵

共同社快訊，日本外務大臣茂木敏甫在記者會正式宣布，將提供台灣124萬劑新冠疫苗，今日將運抵台灣。時事通訊報導，124萬劑...

蔡英文：日本124萬劑疫苗已登機 下午2時40分抵台

日本政府拍板提供台灣124萬劑AZ疫苗。蔡英文總統稍早在社群媒體上表示，日本提供給台灣的疫苗已經準備從日本起飛，預計下午...

日網友壓倒性支持疫苗捐台 豪氣稱：費用？10年前就給過了

「產經新聞」等日本多家媒體報導，日本政府已經決定提供台灣124劑AZ疫苗，並透過日本航空的班機運送，預計在6月4日下午2點40分抵達桃園機場。日本外務大臣茂木敏充表示，他認為台灣「目前有緊急需求」，因此應該儘速將疫苗送達台灣，加上前首相安倍晉三等人的居中協調，讓本次疫苗的捐贈很快就展開行動。

全台首例打AZ血栓 親友出面：籌70萬「變賣家當」才救回一命

中央疫情指揮中心在2日的記者會上公布一例AZ疫苗的不良反應，是一名30歲男性接種第一劑AZ疫苗後，發生血栓反應，也是我國第一例出現血栓反應的首例個案，對此，便有網友在網路上發文表示「這是我朋友的親弟弟」，並說明他們為了保命，自費花了70萬。

30多歲男打AZ血栓首例親友籌70萬自費保命 林口長庚證實

有網友在PTT （批踢踢實業坊）爆料，指身邊有人打AZ疫苗引起血栓，到林口長庚醫院花了70多萬元打免疫蛋白才保住性命，結...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。