台灣新冠疫苗荒 美日伸援手

(德國之聲中文網) 根據多家日本媒體3日的報導，日本將供應124萬劑的阿斯利康新冠疫苗給台灣，預計4日下午將由日本航空的班機運抵台灣。根據日本《產經新聞》的報導，日本政府將這次的疫苗捐贈當作是回報台灣2011年在日本311大地震時，捐200億日圓善款的舉動。

從報導到送出的時間非常短暫，台灣駐日代表謝長廷表示，因為台灣「國家處境特殊，國際爭奪疫苗激烈，疫苗沒有上飛機前，都還可能變卦」，表示只有保密到底才能「守護這批疫苗安扺家鄉」。

日本《朝日新聞》還引述不具名的政府官員表示，除了4日抵台的這124萬劑疫苗之外，日本接下來還將分批提供疫苗給台灣，但總數尚待決定。該報導稱，日本希望在不使用國際框架的模式下，由日本政府主動提供台灣疫苗，因為這樣才能在短時間內交付。

報導還指出，日本政府原本考慮透過COVAX的機制將疫苗供應給台灣，但擔心這種方式需要更多時間才能將疫苗交付到台灣。此前，日本《每日新聞》6月2日的報導表示，日本首相菅義偉在2日舉行的COVAX疫苗峰會上，曾表示將透過COVAX將已確認好分配給其他國家與地區的疫苗發放出去，並稱目標是3000萬劑疫苗。

此前，日本外相茂木敏充在國會接受質詢時也表示，由於台灣目前國產疫苗大約7月才會到位，所以有迫切需要供應疫苗給台灣，他當時表示將把六月提供新冠疫苗給台灣作為目標。

根據台灣中央社統計，日本已與輝瑞簽約於2021年內取得1億9400萬劑新冠疫苗，並與莫德納簽約於9月底前取得5000萬劑疫苗。雖然日本也與阿斯利康簽約，定於今年之內取得1億2000萬劑的疫苗，但由於海外的有少數人施打阿斯利康疫苗後出現血栓的案例，所以日本政府並未把阿斯利康疫苗列為公費施打的疫苗選項。

對於日本決定供應台灣新冠疫苗一事，台灣總統蔡英文3日晚間也以日文在推特上發文表示感謝。蔡英文在推文中寫道：「台灣和日本之間的關系表明，民主國家可以通過合作加強彼此的治理，就像疫苗給人們帶來免疫力一樣。 我很高興地看到，我們相互支持共同度過困難時期的意願比以往任何時候都更加明確。 我想對這種深厚的友誼表示衷心的感謝。」

然而，此舉也引發中國政府的強烈反彈。中國外交部發言人趙立堅上周在例行記者會中表示，台灣獲取中國疫苗的渠道是暢通的，而台灣政府想藉由疫苗「謀獨」是不會得逞的。

美國向亞洲多國釋出700萬劑疫苗 台灣入列

同日，美國總統拜登宣布，美國將在6月底前向全球多國分發8000萬劑的新冠疫苗，其中有75%的疫苗會透過COVAX的機制去分發。他在一份概況文件中指出，在透過COVAX分發的疫苗當中，美國將優先考慮拉丁美洲丶加勒比海丶南亞丶東南亞以及非洲國家，因為美國此舉的目的是為了避免這些地區新冠疫情繼續擴大。

他在聲明中說：「我們分享這些劑量並不是為了獲得好處或獲取讓步，我們分享這些疫苗是為了拯救生命，並以美國的榜樣和價值觀引領世界結束這種大流行病。」

白宮的新冠疫情應對協調員贊茨（Jeff Zients）向出席記者會的記者表示，美國已開始進行首批2500萬劑疫苗出口的程序，並強調：「我們將兌現總統的承諾，在6月底前提供8000萬劑疫苗。」

贊茨透露，第一批疫苗將包含獲得美國緊急使用授權的三種疫苗，也就是輝瑞丶莫德納與強生公司的疫苗。根據白宮的概況文件內容，亞洲地區的國家將在第一輪獲得700萬劑的新冠疫苗，台灣也是其中一個將獲得疫苗分發的國家。其他將受惠的亞洲國家還包含印度丶尼泊爾丶孟加拉丶巴基斯坦丶斯裡蘭卡丶阿富汗丶馬爾代夫丶馬來西亞丶菲律賓丶越南丶印尼丶泰國丶老撾丶巴布亞新幾內亞與太平洋島國。

(綜合報導)

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