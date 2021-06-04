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日網友壓倒性支持疫苗捐台 豪氣稱：費用？10年前就給過了

聯合新聞網 / 綜合報導
日本政府確定提供120萬劑AZ疫苗，預計今日下午將抵達桃園機場。圖/歐新社
日本政府確定提供120萬劑AZ疫苗，預計今日下午將抵達桃園機場。圖/歐新社

「產經新聞」等日本多家媒體報導，日本政府已經決定提供台灣124劑AZ疫苗，並透過日本航空的班機運送，預計在6月4日下午2點40分抵達桃園機場。日本外務大臣茂木敏充表示，他認為台灣「目前有緊急需求」，因此應該儘速將疫苗送達台灣，加上前首相安倍晉三等人的居中協調，讓本次疫苗的捐贈很快就展開行動。

消息發佈後，日本Yahoo新聞也引來數千則日本網友的留言，大多數的網友都抱持著正面意見，認為「作為震災的回禮，捐疫苗給在疫苗取得上有困難的台灣是件非常好的事，而且這也能提高日本國際間的評價，增進軟實力」、「考慮到台灣有2300萬人，最少也該給個500萬劑」、「本來還以為會有很多人酸國內都打不夠了還送國外，沒想到好意的留言這麼多真是太好了」、「在日本周邊這麼多鄰居，台灣真的是很棒的一個」。

不少網友更感謝過去台灣對2011年日本311震災的幫助，表示「起飛後1～2個小時就會到，兩邊在這麼近的距離內有個好朋友真不賴。疫苗費用？10年前就收到啦」、「再多給一點也不錯，東北震災時台灣可不只捐這一點，回禮就要加倍奉還」、「東北大地震的恩情，此刻正是回報的時候，加倍奉還都嫌不夠」、「作為震災捐款的首次回禮還差得遠了，一點一滴的回報吧」、「雖然這還不足以償還震災時的恩情，但希望能就此強化雙方政府的聯繫」。

新冠疫苗 AZ疫苗 安倍晉三

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