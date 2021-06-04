桃機大排長龍！飛美打疫苗要花多少錢？網估這個數字

台灣本土新冠疫情大爆發，偏偏目前台灣疫苗量仍不足，許多有財力民眾紛紛搶訂機票飛國外打新冠疫苗。長榮航因應市場需求增加航班，緊急加開台北赴美國客運班次，其中，洛杉磯航班自6月7日起，由每周三班改為每周七班，也就是「天天飛」。有位網友在Dcard以「各位開始買機票了吧」發文，他表示，「趨吉避凶是人的天性，如果經濟許可，本來就是給自己多一個選擇而已」，po文一出引發兩極反應。

有網友生氣，「國外疫情時逃回台灣到處放毒，現在又逃回國外打疫苗」、「羨慕有錢就能逃」、「疫苗也不是100%免疫，希望出去就別回來」、「感覺像世界末日一樣，有錢有權、或是特殊技術行業的才能上諾亞方舟，我們這種社會底層就只能靜靜的在家中迎接災難的到來」。

至於要花多少錢，網友估計，「住宿最少要五週左右，如果五星級+商務艙，確實要50萬」、「一趟35萬到45萬元，含吃喝玩樂，負擔得起的就去吧」。網友緩頰，「有部分是留學生要回去上課了」、「老實說價格也不是貴到無法無天，為什麼那麼多人要生氣？是這樣就沒有台灣價值嗎？」

有網友從防疫觀點出發，「我哥長榮航勤，他說每個出國的客人都說要去打疫苗，沒有以外的答案」、「打一針少一個傳播鏈，少死一個人」、「其實可以去西雅圖打，美國西雅圖控制的蠻好的，長榮有直飛」、「台灣目前沒疫苗是事實，要是我夠有錢還不立刻飛去其他國家打疫苗，然後過正常生活」、「有能力的快點把疫苗打一打，這樣子才能夠更快的群體免疫」。

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