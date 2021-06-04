全台首例打AZ血栓 親友出面：籌70萬「變賣家當」才救回一命

中央疫情指揮中心在2日的記者會上公布一例AZ疫苗的不良反應，是一名30歲男性接種第一劑AZ疫苗後，發生血栓反應，也是我國第一例出現血栓反應的首例個案，對此，便有網友在網路上發文表示「這是我朋友的親弟弟」，並說明全家為了保命，自費花了70萬。

原PO在PTT的八卦板上發文說明，我國首例對AZ疫苗出現血栓反應的案例，是在上月12日接種第一劑時，開始出現發燒的症狀，即使在3日後緩解，但卻在同月19日時，持續出現頭痛、腹痛的症狀，送醫檢查後，才發現是血栓併血小板低下症候群（TTS）。

在治療過程中，原PO也說明友人弟弟一度病危，便「自費花了70萬打免疫球蛋白」，現在才保住一命。他更補充道，雖然新聞上僅有情描淡寫的提到血栓反應個案的病情逐漸好轉，但沒人知道他家人為了湊那70萬元，把家當都賣光光，就連PS4都賣了。

原PO也透露，會知情是因為前天朋友打給自己沒接到，後來追問之下才知道。此文一出，便不少人好奇，若因打疫苗出事，政府是否有提供相關補助，紛紛表示「所以因為疫苗出事政府要負責任嗎」、「好奇問個政府會負責嗎？可以申請賠償？」、「這種副作用可以獲得補償嗎？」、「這個健保不補助嗎？可怕」。

對此，許多留言說明道，「疫苗險先買起來」、「打個疫苗要70萬，疫苗險先買起來 +1」、「打疫苗前先保疫苗險」、「70萬…看來疫苗險真的要買了」。

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