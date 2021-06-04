安定民心 看看星國經驗

新加坡總理李顯龍最近向新加坡民眾電視演說時宣布，疫情如果持續改善，社區病例也進一步下降，新加坡應能在6月13日放寬限制。除了預告將逐步重新開放，他也談到如何控制疫情，強調有效防疫的篩檢要快、要廣，也提及接種疫苗的重要性，演說中他引用數據、提出時間表，向民眾展現國家領袖的能量及政府的效率，同時凝聚人心。李顯龍談話之後，另負責防疫的三位首長，開始說明執行計畫。

對照台灣，台灣曾和新加坡並列亞洲防疫模範生，新加坡快走過第二波疫情，台灣疫情卻快速蔓延，病患湧進醫院，醫護壓力爆表，指揮中心的決策受質疑，確診數攀升，疫苗杯水車薪，在野黨呼喚蔡總統站上第一線指揮抗疫戰爭，讓人力、物力盡速到位，府院卻死守陳時中防疫堡壘，無視民意呼喚。

新加坡總理李顯龍31日透過電視演說宣布，疫情如果持續改善，社區病例也進一步下降，新加坡應能在6月13日放寬限制。美聯社

看看李顯龍怎麼領導指揮。李顯龍最近在電視演說向人民說明，病毒變得更具傳染力，新加坡必須更廣泛檢測，再過不久，民眾就能在藥房購買自用新冠檢測工具，政府也將在工作、社交和社區，對沒有出現症狀的人定期檢測，確保安全。

回到去年，疫情爆發時，新加坡出現網上連署禁止中國大陸人民入境，李顯龍向民眾強調，肺炎是公共衛生事件，不是國家和種族間的問題，不應抵制大陸人，排華情緒對抗疫工作無益。

今年元月，李顯龍帶頭接種第一劑輝瑞新冠疫苗，公共醫護接種同日展開，李顯龍信心喊話說「我們在早期接種，為的是向新加坡民眾展現我們有信心，疫苗是安全且有效的」，並承諾新加坡會有足量疫苗到來。

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