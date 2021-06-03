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桃機湧現出國潮打疫苗讓他嘆觀感不佳 多數人反而認同

聯合新聞網 / 綜合報導
資深媒體人黃光芹在臉書分享桃園機場出國人潮。 圖／翻攝自黃光芹臉書
資深媒體人黃光芹在臉書分享桃園機場出國人潮。 圖／翻攝自黃光芹臉書

台灣新冠肺炎疫情嚴峻，許多人都盼望疫苗快來，但偏偏疫苗數量不足，何時能施打也未知，因此出現到國外打疫苗的熱潮，桃園機場近日便出現久違的出國潮，有網友對此情形在PTT發文想問鄉民們的看法，多數人認為這是人之常情。

之前傳出有旅行社開出美國「豪華出國打疫苗團」，引起許多討論，長榮航空說不清楚旅客的目的，但確實訂位狀況不錯，華航則表示優先配合指揮中心執行「清零計畫2.0」，會依人力調度及市場需求安排載客航班。

資深媒體人黃光芹今（3）日在臉書上貼出兩張照片，是昨天在桃園機場大廳的情況，只見許多旅客推著大包小包的行李依序排隊，準備出關上飛機，照片一出也引起網友們討論，多數認為出國打疫苗是逃難潮，還有網友在PTT提出疑問，「大家對這種現象觀感會不好嗎？」

貼文引起兩極看法，多數人不認為有什麼不妥，「很好很好趕快去，減輕台灣疫苗壓力」、「很好啊，越多人打自己周圍越安全」、「不會啊，越多人打越好」、「不會啊，人家有選擇，我沒有而已」、「其實還好，你們先打好了，表示其他人也可以更快排到名額」、「我蠻感謝他們的耶，也希望有能力的人都去美國打疫苗，把資源留給沒能力出國的人」。

不過也有人不以為然地說，「沒錢的只能在國內慢慢等疫苗，很現實」、「美國危險的時候他們逃回來，現在美國有疫苗就回去，事實上就是有錢真的很好」、「製造恐慌，分化台灣的向心力」、「一開始就不要回來啊，現在回去只是讓人家觀感不佳」。

新冠疫苗 桃園機場

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