總統府與中央始終含糊其辭 成了民眾最大恐慌

人民有免於恐懼的自由！對於近日疫情造成的社會不安情緒，總統府與中央流行疫情指揮中心始終含糊其辭，資訊不對稱成了民眾最大恐慌來源。此時政府若能誠實揭露疫苗採購資訊、進口時程，並由總統蔡英文出面詳加解釋，安定民心，降低對立。

延遲供貨很常見

對於疫苗一再延遲來台的原因，日前指揮中心指揮官陳時中解釋，國際市場供不應求，延遲供貨的情況很常見，並以歐盟將對AZ提告為例，指出各國都拿不到需要的疫苗，台灣能拿到小部分已是萬幸。

陳時中3日再度強調，現在指揮中心仍繼續與原廠談購買，也在積極聯繫供貨，但都很不穩定，6月的200萬劑也只是合約供貨期程中的「期待值」，指揮中心雖不會放棄任何疫苗採購機會，但他坦承：「現實環境上相當困難」。

可是每當媒體進一步要求指揮中心說明合約中的到貨期程與數量時，陳時中始終三緘其口，強調先公佈期程、品牌，很有可能會被外國「截胡」，且在全球瘋搶疫苗的當下，就算敲定日期，過程中仍有極大不確定性，因此陳強調，現在一定要「等疫苗上飛機、確定離地後才會講」，但在等待過程中，民眾憂慮染疫，心情更加煩躁。

不要國際疫苗？

對於鴻海集團創辦人郭台銘與永齡基金會提出的疫苗BNT輝瑞疫苗進口，陳時中雖多次表達口頭感謝，但在2日又說，永齡基金會欠缺「原廠授權書」，並一再強調AZ、嬌生與輝瑞疫苗，都已明確表態只會與政府洽談、簽約，看來成功希望渺茫。

只是，自從民間企業、團體開始為台灣尋找可能的疫苗來源，中央政府與指揮中心第一反應卻不是表達感謝並全力配合，而是提出兩大原則、八大條件，讓熱心企業團體彷彿被澆冷水，反讓民眾摸不清楚蔡政府到底是希望疫苗進來、還是別進來比較好？

在人心惶惶的此刻，指揮中心若能誠實承認力有未逮，或可更得到民眾的支持、團結與同情。

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