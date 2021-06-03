盼盡快全民接種 柯文哲：疫情拖越久越難收拾

台北市長柯文哲今天表示，新冠肺炎疫情已慢慢擴散到全台，北市還能暫時用軟封城守住，但疫情拖越久越難防堵，到時候收拾殘局將越困難，希望盡快讓全民都施打疫苗。

柯文哲下午在台北市新冠肺炎（COVID-19，2019冠狀病毒疾病）防疫記者會上表示，台灣是個小島，島內人口流動頻繁，疫情防不勝防，已慢慢擴散到各個縣市，今天指揮中心只公布新增17例死亡個案，但還有很多還沒報上去，到時候會校正回歸。

他指出，現階段要控制疫情只有2個方式，一個是4級警戒、全島同時硬封城3週，有症狀的全部撈出來集中管理，不然就是大家都打疫苗。

封城部分，柯文哲表示，台北市5月30日舉行封城兵棋推演，封城的標準是每10萬人中有400人確診，只要感染率不超過這個數字，都還能靠著3級警戒的軟封城擋住。

至於全民接種疫苗，柯文哲說，疫苗的事情已經吵太久，但疫情拖越久，感染源就越分散，也就越難防堵、越難治療，到時候收拾殘局將越困難，希望中央不要再講任何理由。

對於京元電竹南廠爆發群聚感染事件，柯文哲指出，工人宿舍的確是防疫弱點，因為餐廳、浴廁共用，一人確診就爆發一波群聚，要臨時改裝很困難，直接停工則對產業是很大傷害，只能呼籲盡量吃飯分開吃，浴廁可以分艙分流就不共用。

此外，商業處今天對美容美髮業發布4項防疫指引，柯文哲說，若勒令美容美髮業全部停業，這影響太大，因此他希望訴諸國民素質、拜託大家自動遵守規則，希望不會變成防疫破口。

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