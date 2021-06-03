「我敢講現在買不到疫苗」陳時中秒改口 網氣炸：在講什麼？

台灣本土新冠肺炎病例激增，死亡數也居高不下，國人殷殷期盼疫苗快點來解燃眉之急，民間也紛紛主動表示願意出手購買相助，今（3）日在疫情記者會上，有記者提問疫苗購買進度以及民間團體送件的情況，指揮官陳時中的回答卻讓網友們相當不滿，在PTT上頻頻炸鍋，紛紛砲轟「有誰能聽懂他在講什麼嗎？」

今日記者會上，有記者問到疫苗的問題，陳時中表示目前指揮中心只有收到一家遞件，就是鴻海，而且鴻海看起來比較積極，相關文件也較齊全，至於其他單位有想像中的可能性，就像前兩天有些說買到疫苗，事實上指揮中心得到藥廠的訊息，很多都很清楚說只跟中央政府單位或國際COVAX往來，不讓民間購買。

陳時中說「現在大家非常熱心也非常需要，可是現在事實上是買不到的，我幾乎敢這樣子講」，沒想到話鋒突然一轉，陳時中又改口說「但是我也不敢完全否認，就是說有人會買得到」。但為什麼要拿授權書，他表示為了確認是否為原廠出貨，才不會讓大家走很多冤枉路。

不過這段言論卻惹火了網友，PTT上許多人留言砲轟，「有人能聽懂在公三小嗎？我聽不出來是可以還不可以」、「有講等於沒講」、「介於買得到與買不到之間」、「我剛剛也在想是我國文太爛聽不懂」、「指揮中心記者會是不是越來越詞不達意？」、「雙重否定句？官話進化版2.0？介於買的到跟買不到之間？所以是你後面的那一句去打臉你第一句話，還是你的第一句國際，去總結後面說的第二句話是說國際買不到，國內有人有管道可以買到？」

還有網友大酸特酸，「大家都買不到，那你買到的什麼時候到貨？」、「真的買不到嗎？啊不是很愛吹說超前部署」、「買不到就謙卑一點，不知道在嗆幾點的」、「別再說模範生了，很丟臉」、「跟代理商交易有比每天死人嚴重嗎？」也有人建議政府協助民間購買疫苗，「買不到就買不到，買不到就去幫可以買到的」、「放手讓郭董去買，遇問題再輔導，不是設關卡」、「那就快去協助管道取得啊」。

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