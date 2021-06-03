朱學恆再送花籃！ 這次換他收到「16字讚譽」：我挺做事的人

「宅神」朱學恆日前送4盆花籃至疾管署，在上頭寫著「爾俸爾祿，民膏民脂，下民易虐，上天難欺」，藉此表達譴責執政黨及中央防疫決策害命。然而，朱學恆事隔一日又再度「送禮」，但此次他是以感謝之心將一對花籃送給郭台銘，並讚譽「俠之大者，為國為民；商之大者，福國利民」。

朱學恆昨（2）日在臉書「朱學恆的阿宅萬事通事務所」發文，表示今天送了一對花籃給郭台銘，讚其「俠之大者，為國為民；商之大者，福國利民」，更標注「我挺做事的人」；他在文中質問衛福部，既然郭台銘都願意自掏腰包幫忙買疫苗了，「為什麼是衛福部提出條件刁難審核要幫忙的人？」

文中寫到，明明是政府該做的事情，民間忍不住出手救民於水火之中，主動用自己的錢做，「感謝他們幫忙都來不及了，政府怎麼會反而姿態高傲的審核，側翼還又攻擊要做事的人呢？難道台灣民眾只是要個疫苗救命有這麼難嗎？」

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