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政府接手續談 佛光會：不會改變出資採購、捐贈心意

聯合報 / 記者陳玫伶王慧瑛／高雄即時報導
國際佛光會中華總會長趙怡說，購捐疫苗案盼與政府通力合作，民間來扮演橋梁，讓政府和藥廠對接。圖／趙怡提供
國際佛光會中華總會長趙怡說，購捐疫苗案盼與政府通力合作，民間來扮演橋梁，讓政府和藥廠對接。圖／趙怡提供

本土疫情嚴峻，台灣人苦等疫苗盼恢復正常生活，佛光山所屬的國際佛光會有意購捐50萬劑嬌生疫苗，國際佛光會中華總會長趙怡今午證實，在美國會員代表已和嬌生藥廠進一步洽談，並協助架橋，目前台灣官方人員已和藥廠對接上，情勢應該是樂觀的。外界關注何時能出貨等，趙怡說，目前沒有時間表，希望愈快愈好。

搶疫苗救命急如星火，趙怡說，佛光會近期每天搶時間準備所需文件，也主動代擬英文版「美國嬌生公司授權疫苗書」，提供給衛福部、美國嬌生公司窗口參用。趙怡表示，政府和嬌生一旦達成共識，「國際佛光會一本初衷，不會改變是出資採購、捐贈的心意。」

趙怡指出，最初是因佛光會海外會員和美國嬌生公司高層商談，希望促成藥廠賣疫苗給台灣，獲得善意回應，會員們也自發性願意集資捐贈，經後續回報總會後，趕緊行文給衛福部核可。

佛光會5月27日給衛福部公文寫到「願意無償捐贈20至50萬劑，引薦海外資源，盡快協助政府與疫苗原廠對接採購」，扮演橋梁角色，促成政府、原廠能對接與溝通。

趙怡說，政府也釋出很大善意，國際佛光會疫苗採購小組成員近日兩度與衛福部代表開會，彼此建立不錯互信與共識。趙也說，「若國際佛光會做起來會比較便利的事，我們當然義不容辭；若由政府出面自然能夠做得有效率，就讓政府來做。」國際佛光會起了頭，政府和民間攜手合作，唯一目標是幫助台灣取得疫苗，其他技術問題可以一起克服。

不止為疫苗奔走，趙怡說，國際佛光會從疫情爆發之初便捐助N95口罩、防護衣、防護鏡等防疫物資，捐贈給16個縣市政府，共有67所醫療院所、警察單位與消防單位受惠，共捐出逾8萬個N95口罩、4萬7000多件防護衣、2萬1000多只防護鏡及3700多只防護面罩。

國際佛光會中華總會長趙怡說，購捐疫苗案盼與政府通力合作，民間來扮演橋梁，讓政府和藥廠對接。圖／趙怡提供
國際佛光會中華總會長趙怡說，購捐疫苗案盼與政府通力合作，民間來扮演橋梁，讓政府和藥廠對接。圖／趙怡提供
國際佛光會中華總會長趙怡說，購捐疫苗案盼與政府通力合作，民間來扮演橋梁，讓政府和藥廠對接。圖／趙怡提供
國際佛光會中華總會長趙怡說，購捐疫苗案盼與政府通力合作，民間來扮演橋梁，讓政府和藥廠對接。圖／趙怡提供
佛光山所屬的國際佛光會出手要購捐疫苗，國人高度關注此事發展。記者王慧瑛／攝影
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新冠疫苗 嬌生疫苗 佛光山

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