長照機構、75歲者施打序位提前 最快下波疫苗來可接種

長照機構傳出院內感染及確診者死亡，加上高齡及多重慢性病，導致確診死率高，目前指揮中心擬將疫苗施打序位，將從疫苗施打序位第六類提前至第五類，新增75歲以上長者，將擬至第六類序位施打，原先十大類接種序位，也變為十一類，指揮官陳時中表示，新施打序位方案會請專家檢視，最快可於下一波疫苗來就會開始開打。

目前國內有多起長照機構傳出有人員確診及住民染疫死亡，指揮中心會視目前疫苗施打的狀況，擬將長照機構人員及被照顧者施打序位提前。指揮官陳時中指出，指揮中心提出施打順位新方案，會請專家做檢視，若這波若前端已經打完順序前面的，會在同意地方政府繼續往下一序位施打，最快下一波疫苗來之後就可以開始實施。

至於等到這一波疫苗施打結束後，會將其他序位挪回至原來序位？指揮官陳時中回應，「目前不會有這樣情形，該批順位已經施打過後，前面幾個序位沒有施打序位，就可合理往下移動。」並強調若下一波疫苗量較大，就會直接往下開，長照75歲以上長者都會在開放的名列中。 中央流行疫情指揮中心記者會，第一排由左到右疫情監測組組長周志浩、專家諮詢小組召集人張上淳 、指揮官陳時中、副指揮官陳宗彥、發言人莊人祥；第二排為醫療應變組副組長羅一鈞。記者謝承恩／攝影

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