買疫苗只能政府與原廠簽約？藍：蔡英文、陳時中又雙標

本土疫情嚴峻，疫苗取得成能否抑制蔓延關鍵。但地方政府與民間陸續表態幫忙買疫苗，民進黨政府卻律定要中央與原廠簽約。國民黨今批評，蔡英文總統與指揮中心指揮官陳時中未盡力取得疫苗，還昨是今非，是疫苗取得卡關最大元兇。

國民黨文傳會主委王育敏表示，2009蔡英文總統仍僅是民進黨主席時，面對H1N1疫情，主張政府要排除採購法障礙，加速向國際收購克流感藥物；當時蔡還稱，擔心國光疫苗臨床狀況，要先跟國際購買疫苗，政府不該幫國光疫苗護航。

王育敏說，現在在蔡總統主政下，中央政府主導對民間採購疫苗設重重關卡，要求須送8項申請，與過去蔡主張背道而馳。王批評，蔡總統在野時不支持國產疫苗，當總統後卻說國產疫苗是國家戰略優先項目，應對過去汙衊國光生技道歉。

王育敏更點名，陳時中2005至2008年擔任衛生署副署長時，也代表政府接受台塑向國外採購的肺炎鏈球菌疫苗捐贈，現在對民間團體熱心要採購疫苗，卻說一定要政府簽約分配，架空民間幫忙機會。

文傳會副主委王鴻薇也質疑，過去疾管署公開招標購買632萬餘劑流感疫苗，也是向代理商採購，為什麼這次新冠肺炎堅持要向原廠買？根本要卡採買國際疫苗；台積電若有能力取得疫苗，地方政府若能幫竹科買到疫苗，中央政府還要擋？

文傳會副主委黃子哲補充，疾管署不只接受過台塑捐贈的肺炎鏈球菌疫苗，疾管署官網上也看得到寶佳基金會已捐贈好幾年A型肝炎等疫苗給衛福部，其中2020年就捐20萬劑，部長就是陳時中，這次中央對民間買疫苗三推四阻沒有道理。

黃子哲舉例，菲律賓也開放民間或企業對外買疫苗，印尼也透過國營企業向國外藥廠採購疫苗，再經政府分配，建議蔡政府，只要要能達到採購疫苗目的，對民間購買轉贈、民間牽線政府簽約（佛光山）與民間簽約三方協議等方式應都採納。

「刁的是民進黨政府」，黃子哲說，沒人反對國產疫苗，反對的是沒有三期實驗，安全有效性有疑慮的疫苗。

王育敏也質疑，現在政府採購疫苗只到貨86萬劑，國產疫苗連二期試驗都還沒完成，指揮中心卻已經開始說未來大規模施打計畫，疫苗在哪裡？

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