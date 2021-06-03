日本擬提供我疫苗 蘇貞昌：看得清誰是朋友 誰不是

日本首相菅義偉宣布，將對外提供3000萬劑新冠肺炎疫苗，分給急需疫苗的其他國家和地區，包括台灣。行政院長蘇貞昌今表示，現在看得清誰是朋友，誰不是朋友。

蘇貞昌表示，因為新冠肺炎變種病毒肆虐，全球疫情緊急，世界各國都在搶疫苗，台灣也一樣。對於這個時候，有任何國家願意提供疫苗給台灣，台灣都非常感謝，大家也知道，有的國家硬要阻撓，就看得清，誰是朋友，誰不是朋友。

看到這段期間，日本政府相關首長的發言和態度，台灣非常的感謝，覺得很溫暖，同時也期待台灣需要的疫苗能夠早日入境。對任何提供疫苗給台灣的國家，台灣表示深深的感謝和溫暖，且熱切的期待。

商品推薦