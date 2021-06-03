佛光會牽線！台灣官方已和嬌生疫苗對接上 趙怡：情勢樂觀
台灣人殷殷期盼趕快有疫苗到位，早日恢復正常生活，佛光山所屬的國際佛光會有意購捐50萬劑嬌生疫苗，國際佛光會中華總會長趙怡今天中午證實，在美國會員代表已和嬌生藥廠進一步洽談，並協助架橋，目前台灣官方人員已和藥廠對接上，情勢應該是樂觀的，期盼能成功，幫助台灣早日取得疫苗。
嬌生公司對外表示只會與政府機構協商，不跟第三方或透過第三方來談，外界一度擔心會因此卡關，趙怡說，硬該不會成為阻礙，國際佛光會扮演橋梁並負擔採購費用，讓政府與藥廠對接，「我們起了頭，相信政府會大力協助，通力合作」，唯一目標是幫助台灣取得疫苗，其他技術問題政府和民間一起來克服。
趙怡表示，在美國的會員代表已和嬌生公司那方有碰面，今天中午回報最新情況，表示一切順利，也已讓台灣官方人員和嬌生藥廠人員對接上，溝通管道順暢，趙怡說「各方力量會在水面下繼續努力」，許多過程不方便太早曝光，但大家的心願、目標一致，就是盡早將疫苗送到台灣。
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