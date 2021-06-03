「機場人員算第一類」成疫苗缺口 鄭文燦：中央同意補配

桃園市近期獲配3.3萬劑疫苗，機場一線人員目前已施打8、9千劑，算在第一類人員內恐佔用額度，多次呼籲中央分開計算，市長鄭文燦今表示，中央已同意補給桃園，也希望往後第二類防疫人員也同樣能分開計算。

鄭文燦指出，機場、民航業約有3萬餘人，目前是以跟乘客接觸頻繁的人員優先施打，已施打約8、9,000劑，均算在第一類醫護人員額度中，中央疫情指揮中心已表示額度將會補給桃園。

鄭文燦也表示，將來第一類打完以後，由於第二類國境防疫人員大多在桃園，也已向中央建議分開計算。

鄭文燦說，機場各部門共同希望全部施打，也向中央提出要求，市府會盡力協助，將桃園市的配發的額度跟機場額度分開計算。

鄭文燦表示，桃園機場的接種作業由大園區衛生所、部立桃園醫院、聯新國際醫院桃機醫療中心3個單位實施。

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