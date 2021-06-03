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增至11類族群！公費疫苗接種順序一次看 75歲以上長者排第6

聯合新聞網 / 綜合報導
新冠肺炎本土疫情延燒，各地搶打疫苗。圖／嘉縣府提供
新冠肺炎本土疫情延燒，各地搶打疫苗。圖／嘉縣府提供

指揮中心估計，6月底將到貨200萬劑的新冠肺炎疫苗、8月底可望累計到貨1000萬劑，指揮官陳時中宣布展開「大規模接種計畫」，並搭配政務委員唐鳳正在規畫的「疫苗接種預約平台」，期盼未來可達成1周接種100萬劑疫苗。此外，公費疫苗接種對象也將從10大類增為11大類，研擬調整65歲以上長者接種順序，能讓長者盡速擁有保護力。

衛福部疾管署今年2月公布的公費疫苗接種對象為10大類，如今因新冠肺炎在國內累計死亡人數已破百名，其中又以年長者為多數。指揮中心表示，未來研擬原第8順位「65歲以上長者」，另訂出75歲以上老人成為第6優先順位接種者，將10大類增為11大類，不過仍待傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）專家討論。

指揮中心研擬調整的11大類新冠肺炎疫苗接種順序如下：

1.醫事人員

　維持醫療量能

2.中央及地方政府防疫人員（包含機場第一線工作人員）

　維持防疫量能

3.航空機組員、防疫車隊駕駛、防疫旅館等第一線工作人員　

　高接觸風險工作者

4.因特殊情形必要出國者

5.安養、養護、日間照顧、社福等長期照護機構受照顧者、照顧者及工作人員、居服員、社工人員

　維持機構及社福照護系統運作

6.75歲以上長者

　感染後容易產生嚴重併發症或導致死亡

7.警察、憲兵

　維持治安等社會機能

8.軍人、軍事機關及國安單位之文職人員

　維持國家安全正常運作

9.65歲至74歲長者

　感染後容易產生嚴重併發症或導致死亡

10.19至64歲具有易導致嚴重疾病高風險疾病者、罕見疾病及重大傷病者

　 可能增加感染及疾病嚴重風險

11.50至64歲成人

　 感染後容易產生嚴重併發症或導致死亡

《聯合新聞網》也整理出指揮中心的「大規畫接種計畫」，以Q&A方式解決關於疫苗如何預約、哪些地方有提供接種服務、疫苗差異性及自費接種疫苗等問題，帶你清楚掌握。

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