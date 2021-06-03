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號召民眾總統府快閃「要疫苗」 鄭正鈐：還有後續活動

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
前新聞局長鍾琴、國民黨立委鄭正鈐發起「『小英！給我疫苗』全民快閃活動」。圖／讀者提供
前新聞局長鍾琴、國民黨立委鄭正鈐發起「『小英！給我疫苗』全民快閃活動」。圖／讀者提供

本土新冠疫情嚴峻，但政府取得疫苗牛步。前新聞局長鍾琴、國民黨立委鄭正鈐發起「『小英！給我疫苗』全民快閃活動」，號召希望盡快接種疫苗民眾，下午2時開車或騎車經總統府周邊道路時，一起長按喇叭10秒鐘，表達全民要求趕快施打救命疫苗訴求。

鄭正鈐表示，下午活動透過網路串連，以年輕人快閃的方式呈現，盼能簡單、精確表達民眾希望打疫苗訴求，沒有衝撞總統府的規畫；此外，也因正值疫情期間，活動也沒設置聚集點，一切符合疾管署防疫規定。

鄭正鈐說，民眾已太悶、太不爽，只要政府遲不進口疫苗，今天之後還會再發起其他延續性活動，拉長戰線多點開花，盼給執政者壓力，直到民眾打到疫苗為止。

國民黨文傳會副主委鄭照新表示，人民團體對疫苗需要已焦急不耐，每日確診與死亡的不再只是數字，而是所認識的同事，同學，親人，朋友，蔡政府需要採取果斷行動阻止事態繼續惡化，希望總統能聽見民間無助呼喊。

鄭照新呼籲，總統府要認真聽取這些聲音，而不是再度忙著做梗圖攻擊這些真實的百姓心聲。

新冠疫苗

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