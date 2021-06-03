「打輝瑞、莫德納比AZ更不舒服」 台大醫：所有疫苗100%防重症
在YouTube頻道分享醫學知識的台大醫院兒科醫師「蒼藍鴿」，透過最新上傳的影片揭露自己接種AZ疫苗後產生的副作用。他表示，雖然AZ讓他「痛醒」，但其實其他廠牌的mRNA疫苗「會更不舒服」，並強調不論哪個廠牌都具有預防新冠肺炎重症的效果，「能打到的疫苗就是最好的疫苗」。
「蒼藍鴿」日前接種AZ疫苗後，頂著強烈的副作用拍攝影片，傳遞新冠疫苗正確觀念。「蒼藍鴿」說自己1日上午11點打AZ疫苗，原本沒什麼感覺，12小時後突然感到肌肉痠痛，他預防性的吞了普拿疼再去睡覺，沒想到早上5點仍被痛醒，「真的是全身發燙、發痛」，包括骨頭、肌肉都痛，後來量體溫也發燒到38度。即使身體不適，他仍苦中作樂的說，自己是「疫苗認證的年輕人」。
他接著話鋒一轉，說到有人覺得AZ不安全，想等輝瑞或莫德納，但「根據統計，它們的副作用比AZ還要大」。「蒼藍鴿」解釋，AZ是腺病毒載體疫苗，而輝瑞和莫德納則屬於mRNA疫苗，兩類採用病毒的片段不同，但原理是一樣的，都會讓身體的免疫細胞對病毒產生抗體，當你被新冠攻擊時，抗體就會打爆它們。
「不論哪種疫苗，防重症基本上都是100%」，他強調，這些疫苗整體的防護力都非常好，「所以能打到的疫苗就是最好的疫苗」，假使真的不敢打AZ，想打輝瑞或莫德納，就要做好身體會更不舒服的心理準備。
他也提醒大家，若要吃止痛藥緩解身體不適，非類固醇消炎止痛藥雖然解熱鎮痛效果較佳，但有部分學者認為會影響疫苗的效力，只是尚無確切的證據，因此他建議如果身體還能忍受，可以吃效果較溫和的普拿疼。
此外，台大醫院婦產科名醫施景中也在臉書上發文說道，資料顯示部分施打mRNA疫苗的人會產生心肌炎，機率與AZ導致血栓相當，「不可能所有的藥對所有的人都沒有副作用的。現行最佳對策，只要利大於弊，就該努力施打。」
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