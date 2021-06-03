抗SARS名將蘇益仁：疫苗策略連環錯，台灣恐掀拒打潮！

國產疫苗之死殷鑑不遠！在政府急挺國產疫苗作為國安產業時，也掀起政治口水戰。抗SARS名將、前疾管局長蘇益仁接受《遠見》專訪，回顧國產流感疫苗的經驗，警告台灣疫苗政策連環錯，不僅可能掀起「拒打潮」，也易讓國產疫苗早夭。

二期仍未解盲，5／28政府卻已迫不及待採購千萬劑國產疫苗；相較於輝瑞BNT、莫德納、AZ皆是進入三期，交出數萬筆有效數據的「期中報告」後，才取得緊急授權EUA。

如今，台灣國產疫苗僅憑數千筆二期臨床試驗數據，足以證明疫苗夠安全？夠有效嗎？政府疫苗施打策略，為何強渡關山？

疫苗戰略荒腔走板，台灣去年是如何錯失黃金時機？而今左支右絀，又該如何亡羊補牢？

國產疫苗之死，殷鑑不遠

「十幾年前，一起疑似因疫苗施打死亡事件，台灣人從此對國產疫苗失去信心，這次疫情社會反彈聲浪這麼大，若政府仍一意孤行，歷史恐怕重演，對產業反而是傷害……」電話那頭，一位生技業者憂心忡忡說。

2009年11月，台中劉小弟弟接種H1N1新型流感疫苗後，全身出疹，後因敗血症合併腦幹出血，一個月後不幸死亡。2010年1月，法醫解剖報告出爐，研判死因是B19微小病毒與噬血症候群相關。

雖劉小弟死因鑑定與注射疫苗無直接關係，但人們早已對國產疫苗失去信心。殷鑑不遠，不少專家擔心，這次若民眾拒打國產疫苗，又買不到足夠的國外疫苗，台灣恐陷更大危機。

前疾管局局長蘇益仁舉香港為例。香港因BNT疫苗施打後負面消息不斷，雖無法證實是疫苗或接種者原有疾病導致，卻早已引起民眾恐慌、拒打。截至5月底，香港第二劑疫苗施打率僅14%；卻還有近百萬劑BNT疫苗打不出去，8月中將過期報廢。

早料到台灣會有這一天，沒料到的是，這一天竟比預期還早到！

SARS疫情期間擔任疾管局長的蘇益仁，與時任指揮官的李明亮、副指揮官陳建仁、健保局總經理張鴻仁並列台灣抗SARS名將。

他直言，早料到台灣沒有鎖國，光是靠口罩與自主隔離，又沒有強制篩檢，在變種病毒高傳染力下，疫情遲早會爆發；但始料未及的是，這一天竟提早來了！而自詡「防疫資優生」的台灣，竟在短短兩週內，從社區感染到全台三級警戒，甚至醫療體系險些崩解瀕危。

疫苗決策連環錯，惡因去年已種下

連被視為唯一能救命的疫苗，不管外購或國產，更是爭議不斷。蘇益仁道出，台灣已錯過黃金時期，一連串疫苗決策錯誤，惡因，更早在去年便已種下。

2020年新冠肺炎疫情爆發後，蘇益仁被延攬進行政院「COVID-19科技防疫推動會議」擔任疫苗組召集人。

2020年年初歐美疫情一爆發，川普立刻決定斥資數十億美金，補助美國嬌生、輝瑞、莫德納Moderna等生技大廠加速開發疫苗。其中，莫德納Moderna新冠肺炎疫苗，便是技轉自當時手握關鍵技術mRNA平台的美國國衛院（NIH）。

早在2015年就因登革熱疫苗開始與美國國衛院合作的高端，也立即跟進，與NIH簽下疫苗合作MOU。

「美國國衛院將與台灣民間合作開發新冠疫苗，」蘇益仁回憶，去年3月，他一得知消息，擔心萬一屆時疫苗研發生產全都受制於美國，台灣恐將成疫苗孤島。

台灣啟動「戰備疫苗」計畫，卻仍錯過黃金時機

他緊急聯絡時任行政院副院長的陳其邁，與剛選上副總統的賴清德，三人前往高端了解後，決定啟動台灣「戰備疫苗」開發計畫。

蘇益仁回憶，一開始的計畫原是，若疫苗開發順利，2020年底將有百萬劑戰備疫苗可供高危險群醫護人員施打，「100萬劑、高危險群。」蘇益仁特別強調，所謂戰備疫苗，是為了緩解第一線醫護人員的燃眉之急，而非現在開放給一般人施打。

未料，去年5月，高端陸續傳出動物實驗緩慢，設備、產能卡關等挑戰，無法趕上年底產出計畫。小組又緊急啟動外購疫苗計畫，「去年5月，我們就定調，國產需與外購疫苗並行。」蘇益仁回憶。

沒想到，外購疫苗卻因當時台灣「疫情控制得當」而一波三折。

蘇益仁回憶，當時指揮中心一度遲疑，台灣防疫得當，為何還需要外購疫苗。好不容易說服，預算在去年6月送審，7月立院通過，真正啟動國外疫苗採購，已經8月。他扼脕表示：

各國都是4、5月就在搶購疫苗，台灣足足晚了四個月，錯過黃金時期。

更致命失誤是，去年11月東洋製藥與德國BNT談妥的3000萬劑採購案，因政府最後僅答應購買200萬劑，最終破局。去年12月，新冠疫苗上市，歐美開始全面施打計畫，如今可望解封。

國產疫苗若強渡關山，恐釀另一波危機

台灣卻因決策連番失誤，錯失機會，外購疫苗最快也得今年6月後才能陸續交貨。政府轉而將希望全寄託在國產疫苗上。

一位生技業知情人士透露，去年底，為加速國產疫苗上市，改變遊戲規則，通過二期，便可取得緊急授權，供一般民眾施打。

蘇益仁憂心說，這與去年初規劃的戰備疫苗已不同。

姑且不論二期是否成功解盲，他擔心的是，就算二期試驗過關取得台灣緊急授權，最快8月上市，以疫苗接種排序，屆時極可能輪到的是20歲到50歲的自費族群，「這族群恰好是商務、出國頻繁，最需要疫苗護照的族群，會願意接種不被歐美認可的疫苗接種嗎？」

如果又爆發副作用案例，民眾信心一旦潰散，很可能引發國產疫苗拒打潮，屆時千萬劑疫苗缺口，恐讓台灣疫情再度升溫。

醫療體系能應付龐大的施打量能嗎？

蘇益仁建議，國產疫苗困境想解，最好先施打百萬劑，觀察後續無不良反應，再分期分批施打。

但如今另一個更大的隱憂是，萬一外購、國產全擠在8月過後，屆時10月又遇上流感疫苗施打，共計逾1600萬劑疫苗，「醫療體系能應付這樣的施打量能嗎？」蘇益仁說，幾個月前，他就不斷提醒，疫苗施打，一定要成立專責小組超前部署，或學國外，在戶外操場或遊樂園，統一施打，才不會像篩檢，全湧到醫院，癱瘓醫療體系。

對於台灣外購疫苗受困，蘇益仁也呼籲，政府應發揮PPP（public private partnership）公私協力精神，納入企業或非營利組織、成立疫苗小組。從採購、審查到疫苗分配，公私合作才能突圍如今困局，並及早布局第三劑疫苗採購談判。

作者／林鳳琪 本文出自2021.6.2《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

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