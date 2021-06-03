聽新聞
test
0:00 / 0:00

美將公布8,000萬劑釋出準則

經濟日報 / 編譯季晶晶／綜合外電
美國國務卿布林肯。路透社
美國國務卿布林肯。路透社

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）1日表示，美國將在未來兩周宣布提供全球8,000萬劑新冠肺炎疫苗的配發準則。在此同時，美國聯邦政府官員已展開一項新研究，已了解混合施打不同的新冠疫苗能否延長免疫期，提供更強的保護力對抗變種病毒。

路透報導，布林肯在與哥斯大黎加總統阿瓦拉多（Carlos Alvarado）舉行的聯合記者會上指出，美國政府將著重在新冠疫苗的公平分配，且分配過程不會附加政治條件，「我們將在未來兩周的某個時點，宣布配發這些疫苗的程序」，屆時將披露相關程序的準則和細節。

華爾街日報報導，美國國務院、國家安全委員會、衛生及公共服務部、國際開發署已在討論要把疫苗送往何處。美國總統拜登已說，除了他原已計劃給其他國家的6,000萬劑阿斯特捷利康（AZ）疫苗，還將分送至少2,000萬劑輝瑞（Pfizer）／BioNTech、莫德納（Moderna）及嬌生（Johnson & Johnson）的疫苗。

此外，美國國家過敏和傳染病研究所（NIAID）1日，將尋找已完整接種新冠疫苗的成年志願者，額外施打不同廠牌的疫苗，以了解混合打新冠疫苗的效果。

這項初期研究有一部分將涉及約150名志願者，他們在美國已打了三種獲授權疫苗（輝瑞／BNT、莫德納和嬌生）的其中一種。這些人將在首次接種的12到20周後，再追加一劑莫德納疫苗。

混打疫苗研究的另一部分則是找來完全沒接種過疫苗的人，先接受標準的兩劑莫德納疫苗，12到20周後，再追加一劑。追加的可能是專門針對變種病毒開發的疫苗。包括莫德納在內的部分藥廠，已經開始研發對變種病毒更有效的修改版疫苗。NIAID說，若有新疫苗在美國取得授權，可能加入實驗，例如Novavax藥廠有一支疫苗正進行第三期試驗。

根據NIAID，志願者接受最後一劑疫苗後將被追踪一年，以監測安全性和副作用。研究人員會定期抽取並分析研究對象的血液樣本，評估他們的免疫反應。NIAID預計明年夏末能獲知初步結果。

新冠疫苗

延伸閱讀

日相菅義偉允捐疫苗給外國 日媒：包括供台灣

首批泰製AZ疫苗將出貨 180萬劑投入大規模接種

布林肯訪哥斯大黎加 討論阻中美洲非法移民赴美

美國務卿：2週內公布對外釋出8000萬劑疫苗細節

相關新聞

民間拚搶疫苗 陳時中：鴻海缺原廠授權

鴻海創辦人郭台銘的永齡基金會向國外洽購疫苗，前天向疾管署遞件，不過中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨說尚缺原廠授權書。郭...

薛瑞福呼籲 美國優先考慮提供台灣新冠疫苗

台灣寄望引入國際疫苗，緩解疫情蔓延，美國智庫「2049計畫研究所」主席、國防部前印太助理部長薛瑞福（Randall Sc...

專家：國產放行 應參考WHO標準

有關國產疫苗未做三期臨床試驗能否讓民眾接種，近來引發醫界專家爭論。台大醫院臨床試驗中心主任陳建煒昨（2）日表示，國產疫苗...

美將公布8,000萬劑釋出準則

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）1日表示，美國將在未來兩周宣布提供全球8,000萬劑新冠肺炎疫苗的配發準...

「給我疫苗」 花蓮、台北上街訴求

疫情沒有緩解，日前花蓮縣玉里有人發起上街頭、拉白布條抗議事件，訴求「人民需要疫苗」、「不要等死」引發關注。台北市議員汪志...

大規模接種 拚一周打百萬劑

指揮中心預估，六月底將有兩百萬劑疫苗抵台，指揮官陳時中昨宣布，大規模接種計畫三大面向，除增加醫療院所接種據點，並於村里辦...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。