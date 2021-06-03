美將公布8,000萬劑釋出準則

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）1日表示，美國將在未來兩周宣布提供全球8,000萬劑新冠肺炎疫苗的配發準則。在此同時，美國聯邦政府官員已展開一項新研究，已了解混合施打不同的新冠疫苗能否延長免疫期，提供更強的保護力對抗變種病毒。

路透報導，布林肯在與哥斯大黎加總統阿瓦拉多（Carlos Alvarado）舉行的聯合記者會上指出，美國政府將著重在新冠疫苗的公平分配，且分配過程不會附加政治條件，「我們將在未來兩周的某個時點，宣布配發這些疫苗的程序」，屆時將披露相關程序的準則和細節。

華爾街日報報導，美國國務院、國家安全委員會、衛生及公共服務部、國際開發署已在討論要把疫苗送往何處。美國總統拜登已說，除了他原已計劃給其他國家的6,000萬劑阿斯特捷利康（AZ）疫苗，還將分送至少2,000萬劑輝瑞（Pfizer）／BioNTech、莫德納（Moderna）及嬌生（Johnson & Johnson）的疫苗。

此外，美國國家過敏和傳染病研究所（NIAID）1日，將尋找已完整接種新冠疫苗的成年志願者，額外施打不同廠牌的疫苗，以了解混合打新冠疫苗的效果。

這項初期研究有一部分將涉及約150名志願者，他們在美國已打了三種獲授權疫苗（輝瑞／BNT、莫德納和嬌生）的其中一種。這些人將在首次接種的12到20周後，再追加一劑莫德納疫苗。

混打疫苗研究的另一部分則是找來完全沒接種過疫苗的人，先接受標準的兩劑莫德納疫苗，12到20周後，再追加一劑。追加的可能是專門針對變種病毒開發的疫苗。包括莫德納在內的部分藥廠，已經開始研發對變種病毒更有效的修改版疫苗。NIAID說，若有新疫苗在美國取得授權，可能加入實驗，例如Novavax藥廠有一支疫苗正進行第三期試驗。

根據NIAID，志願者接受最後一劑疫苗後將被追踪一年，以監測安全性和副作用。研究人員會定期抽取並分析研究對象的血液樣本，評估他們的免疫反應。NIAID預計明年夏末能獲知初步結果。

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