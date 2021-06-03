專家：國產放行 應參考WHO標準

有關國產疫苗未做三期臨床試驗能否讓民眾接種，近來引發醫界專家爭論。台大醫院臨床試驗中心主任陳建煒昨（2）日表示，國產疫苗的二期臨床試驗，以產生中和抗體為評估指標。世界衛生組織（WHO）對此正評估是否頒布準則，建議國產疫苗應等WHO公布標準後才可放行。

國產疫苗廠高端疫苗、聯亞生技的新冠疫苗進度都在二期收尾階段，依衛福部規定，兩公司二期臨床試驗的期中分析，若能在6月底前通過緊急授權（EUA）審核，將可自7月起讓民眾接種。

陳建煒表示，目前如英、美、歐盟等國已有疫苗上市的國家，在去年11月之間，對臨床試驗著重的是：疫苗預防疾病和重症的效果。但WHO深知，這樣的標準只對強國、富國有利。

對此，WHO正與其他國家討論：抗體能否取代原有的效果評估，若發現抗體濃度與保護力的相關標準，便可訂定更客觀的準則，加快全球疫苗發展。

針對國產疫苗政策，陳建煒3月曾經投書媒體，以「台灣疫苗進度落後沒面子？國產疫苗不要急著上路！」為題，主張國產疫苗不能僅靠中和抗體的做為臨床評估標準，強調先進國家的EUA條件，必須看到疫苗能有效的預防有臨床症狀的新冠肺炎。他特別強調，防疫與扶植生技產業是兩碼事，政府不可混在一起做事。

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