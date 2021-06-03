聽新聞
test
0:00 / 0:00

專家：國產放行 應參考WHO標準

經濟日報 / 記者謝柏宏／台北報導
國產疫苗目前的二期臨床試驗，是以中和抗體的產生為評估指標。。圖／聯合報系資料照片
國產疫苗目前的二期臨床試驗，是以中和抗體的產生為評估指標。。圖／聯合報系資料照片

有關國產疫苗未做三期臨床試驗能否讓民眾接種，近來引發醫界專家爭論。台大醫院臨床試驗中心主任陳建煒昨（2）日表示，國產疫苗的二期臨床試驗，以產生中和抗體為評估指標。世界衛生組織（WHO）對此正評估是否頒布準則，建議國產疫苗應等WHO公布標準後才可放行。

國產疫苗廠高端疫苗、聯亞生技的新冠疫苗進度都在二期收尾階段，依衛福部規定，兩公司二期臨床試驗的期中分析，若能在6月底前通過緊急授權（EUA）審核，將可自7月起讓民眾接種。

陳建煒表示，目前如英、美、歐盟等國已有疫苗上市的國家，在去年11月之間，對臨床試驗著重的是：疫苗預防疾病和重症的效果。但WHO深知，這樣的標準只對強國、富國有利。

對此，WHO正與其他國家討論：抗體能否取代原有的效果評估，若發現抗體濃度與保護力的相關標準，便可訂定更客觀的準則，加快全球疫苗發展。

針對國產疫苗政策，陳建煒3月曾經投書媒體，以「台灣疫苗進度落後沒面子？國產疫苗不要急著上路！」為題，主張國產疫苗不能僅靠中和抗體的做為臨床評估標準，強調先進國家的EUA條件，必須看到疫苗能有效的預防有臨床症狀的新冠肺炎。他特別強調，防疫與扶植生技產業是兩碼事，政府不可混在一起做事。

新冠疫苗

延伸閱讀

國產疫苗EUA審查 翁啟惠：建議可對比已上市疫苗

日相菅義偉允捐疫苗給外國 日媒：包括供台灣

疫苗險投保量暴增 兆豐產疫苗險只要212元

首批泰製AZ疫苗將出貨 180萬劑投入大規模接種

相關新聞

民間拚搶疫苗 陳時中：鴻海缺原廠授權

鴻海創辦人郭台銘的永齡基金會向國外洽購疫苗，前天向疾管署遞件，不過中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨說尚缺原廠授權書。郭...

薛瑞福呼籲 美國優先考慮提供台灣新冠疫苗

台灣寄望引入國際疫苗，緩解疫情蔓延，美國智庫「2049計畫研究所」主席、國防部前印太助理部長薛瑞福（Randall Sc...

專家：國產放行 應參考WHO標準

有關國產疫苗未做三期臨床試驗能否讓民眾接種，近來引發醫界專家爭論。台大醫院臨床試驗中心主任陳建煒昨（2）日表示，國產疫苗...

美將公布8,000萬劑釋出準則

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）1日表示，美國將在未來兩周宣布提供全球8,000萬劑新冠肺炎疫苗的配發準...

「給我疫苗」 花蓮、台北上街訴求

疫情沒有緩解，日前花蓮縣玉里有人發起上街頭、拉白布條抗議事件，訴求「人民需要疫苗」、「不要等死」引發關注。台北市議員汪志...

大規模接種 拚一周打百萬劑

指揮中心預估，六月底將有兩百萬劑疫苗抵台，指揮官陳時中昨宣布，大規模接種計畫三大面向，除增加醫療院所接種據點，並於村里辦...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。