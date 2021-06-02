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國產疫苗EUA審查 翁啟惠：建議可對比已上市疫苗

中央社 / 台北2日電

針對國產疫苗第三期臨床前能不能先申請緊急授權（EUA）的爭議，生策會會長翁啟惠表示，因應國家緊急情況必須進行緊急使用授權審查，建議可以國際已核准疫苗作為比較基準。

翁啟惠表示，「安全」與「有效性」是施打疫苗最重要的關鍵課題。去年疫情緊急需求下，各國陸續啟動疫苗緊急使用授權（Emergency Use Authorization,EUA）機制。以美國食品藥物管理局（FDA）為例，很快訂出產業方針（Industry Guideline），FDA並與疫苗研發企業緊密溝通，設置外部諮議委員會，審查疫苗緊急授權案件，以確保疫苗安全性與效力。

翁啟惠表示，在FDA的EUA機制下，有幾個實行原則。在臨床試驗要求部分，欲申請緊急使用授權企業必須提供臨床一期、二期的所有資料，以及三期臨床追蹤2個月的期中分析數據。

其次，在疫苗效力評估方式與指標（endpoint）方面，評估疫苗效力的試驗需採隨機分配、雙盲分組，並有施打安慰劑的對照組，最後評估兩組試驗人員受SARS-CoV-2/COVID-19感染的比例。

此外，針對長期與持續性監測部分，取得疫苗緊急使用授權的企業必須持續執行臨床試驗，以提供有關安全性與效力之長期資料；疫苗製造商亦必須持續監測疫苗安全性，包括調查接種緊急授權疫苗所有死亡報告、住院情況及其他臨床嚴重不良反應。

至於後續正式上市部分，FDA期待取得疫苗緊急授權的企業，收集至少6個月的數據後提出正式藥證申請。一旦有疫苗獲正式藥證核准，FDA將不再通過新疫苗的緊急使用授權申請，除非證明在特定的族群有更好的效果；迄今已有輝瑞（Pfizer-BioNTech）和莫德納（Moderna）兩家提出正式藥證BLA申請。

翁啟惠指出，前述FDA的做法是在沒有疫苗的情況下制訂相關原則，而近期隨全球已有數個疫苗問世，還有102個疫苗在臨床試驗中、185個在前臨床試驗階段，國際上也已開始關注與探討Covid-19疫苗研發的試驗方法，尤其是採用雙盲試驗、讓施打安慰劑的參與試驗人員暴露在染疫風險下，有違倫理道德。

世界衛生組織（WHO）於5月26日召開的「COVID-19vaccines -WHO Meeting on correlates ofprotection against SARS-CoV-2」會議，即提及雖然具安慰劑對照組的臨床試驗是評估疫苗效力最有力的證明；但在疫苗可用性增加的現在已顯得不適合。

會議中指出，現階段與現有疫苗的不劣性比較試驗（Noninferiority active comparator studies）是比較合適的替代設計，並建議各國可以接種疫苗後產生特定免疫反應的比例，來評估疫苗的保護效力。

翁啟惠表示，倘因應國家緊急情況必須進行緊急使用授權審查，建議可以國際已核准的疫苗作為比較基準，針對療效被國際認可的生物標記物（biomarker）指標，如施打後所產生有效抗體的效價及細胞免疫反應做為評估依據，訂定審查標準、主動公告、審查過程透明化並公布相關數據。

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